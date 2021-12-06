С днем Александра! Яркие поздравления в картинках и открытках с именинами

Обязательно поздравьте Александров с их именинами

В понедельник, 6 декабря, помимо празднования дня Вооруженных сил Украины, свои именины отмечают все мужчины, которых назвали Александрами.

Отметим, что в году Александры отмечают свой день ангела не один раз, но каждый из них посвящен разным покровителям. 6 декабря — день памяти князя Александра Невского.

Также, стоит отметить, что Александр – это одно из наиболее распространенных мужских имен. Часто даже девочкам дают это имя. Александр — происходит от древнегреческого Александрос и состоит из двух частей – "алекс", что означает "защищать" и "андрос" – "мужчина", "человек".

По характеру Саши целеустремленные, решительные и напористые. Они достаточно общительные и коммуникабельные, что помогает им с легкостью заводить друзей. Очень добродушный и дружелюбный.

Поздравления с Днем ангела Александра: открытки и картинки

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