С днем ангела, Александр! Яркие поздравления с именинами в картинках и открытках

Не забудьте отправить открытку с именинами всем знакомым Александрам.

Понедельник, 6 декабря, это день, когда нужно взять свои телефоны в руки и позвонить всем своим знакомым, которых зовут Александр, и поздравить их с именинами.

6 декабря — день памяти князя Александра Невского, поэтому мальчики которых назвали в честь полководца, обладают такими же качествами, как и он: целеустремленность, лидерство и сила. Да и в принципе все Саши — мальчики решительные и напористые, настоящие защитники, не зря в их имени спряталась приставка "алекс", что с древнегреческого означает "защищать".

Также, стоит отметить, что Саши — душа любой компании. Они умны, общительны и дружелюбны, что помогает им найти общий язык с кем угодно. Но если вы чем-то не угодили Александру, добиться его расположения будет достаточно сложно.

В честь светлого праздника — именин Александра, "Телеграф" составил подборку ярких поздравлений, которые обязательно поднимут настроение виновнику торжества.

Поздравления с Днем ангела Александра: картинки и открытки

Также 6 декабря украинские военные отмечают свой "профессиональный" праздник — День Вооруженных сил Украины. Поздравительные картинки и открытки — в материале "Телеграфа".