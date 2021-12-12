С Днем Сухопутных войск Украины 2021! Открытки и картинки к празднику

Красивые поздравления с профессиональным праздником 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины — самый крупный и мощный вид Вооруженных Сил, формирующий боевую основу украинского войска.

День Сухопутных войск Украины: история праздника

Праздник был закреплен за этой датой еще в 1997 году Указом президента Украины и введен "в силу заслуг Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

Военнослужащие Сухопутных войск закалены в боях на Востоке нашего государства, защищают суверенитет и целостность Украины, демонстрируют стойкость духа и несокрушимый характер. Пехотинцы оттачивают свое мастерство в учениях на территории Украины и за ее пределами, участвуют в международных операциях по соблюдению мира и безопасности.

"Телеграф" искренне поздравляет всех военнослужащих Сухопутных войск с их профессиональным праздником!

День Сухопутных войск Украины: открытки и картинки с праздником

Открытки с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря

Открытки с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря

Открытки с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря

Открытки с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря

Открытки с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря

Ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2021 года украинцы получат дополнительные выходные в связи с новогодними и рождественскими праздниками. В какие дни нас ждут продолжительные выходные — узнайте в нашем материале (календарь).