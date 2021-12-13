Укр

С Днем Андрея Первозванного-2021! Яркие открытки и картинки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Апостол Андрей был одним из ближайших учеников Спасителя
Апостол Андрей был одним из ближайших учеников Спасителя

Душевные поздравительные открытки с Днем памяти апостола Андрея

В понедельник, 13 декабря, православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. Дату памяти святого установили еще в средние века и она неизменна по сей день.

Андрей был учеником пророка, который крестил Иисуса Христа. Он направил его служить Сыну Божьему, и Андрей стал первым апостолом среди двенадцати. Поэтому его и стали называть Первозванным.

После воскресения Иисуса Христа апостол Андрей проповедовал от Азии к Черному морю, а затем по Днепру поднялся к горам, благословил их и вставил крест. На том месте позже появился город Киев. В 62 года язычники распяли апостола на Х-образном кресте.

В ночь на 13 декабря все девушки гадают на суженого, а также молятся святому Андрею и просят хорошего жениха.

Поздравьте близких и друзей с Днем Андрея Первозванного, отправив в соцсети или мессенджере красивую открытку с праздником, которую "Телеграф" подготовил в этот светлый день.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: открытки и картинки

Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря

Напомним, что, как и любой другой церковный праздник, в этот день есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать в День памяти Андрея Первозванного — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День Андрея Первозванного
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