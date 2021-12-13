Укр

Именины Андрея: красивые открытки и картинки с Днем ангела

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Поздравления с Днем ангела Андрея 2021 - открытки
Поздравления с Днем ангела Андрея 2021 - открытки

Ежегодно День Андрея отмечают 13 декабря

В понедельник, 13 декабря, согласно церковному календарю, вспоминают об Андрее Первозванном — одном из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. По традиции, все представители сильного пола, которые получили при рождении имя Андрей, принимают сегодня поздравления с именинами.

Имя Андрей достаточно популярно. Оно происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный", "отважный", "храбрый".

Владельцы этого имени празднуют свои именины также 17 июля и 1 сентября.

"Телеграф" сделал для вас подборку поздравительных открыток и картинок с Днем ангела Андрея, которые вы можете отправить знакомым носителям этого имени в социальной сети, мессенджере.

Поздравления с именинами Андрея: открытки

Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея
Открытки с Днем ангела Андрея

Напомним, что, как и любой другой церковный праздник, в этот день есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать в День памяти Андрея Первозванного — читайте в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, какие праздники украинцы отмечают в первом зимнем месяце 2021 года, а также, когда будет дополнительный выходной в декабре.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Именины #День Андрея Первозванного
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