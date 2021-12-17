С днем Варвары! Поздравления и открытки с именинами

"Телеграф" создал подборку лучших поздравлений с днем ангела для Варвары

Православные христиане отмечают день памяти святой Великомученицы Варвары 17 декабря. С этим праздником связывают множество традиций и примет. Святая Варвара в народе считается покровительницей женщин, шахтеров и ремесленников. С просьбами о защите и помощи к ней обращаются многие люди.

В этот день также отмечают день ангела женщины, девушки и девочки с именем Варвара.

Имя Варвара происходит от древнегреческого – Барбара. В свою очередь это древнее имя берет начало от слова "барбарос" – "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".

Поздравления с днем Варвары в стихах

В День заступницы Варвары

Я хочу Вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в делах всех, непременно

Разобраться помогла.

***

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

***

С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,

Блага пусть по жизни окружают,

Пусть душа спокойствием цветет.

Небеса пускай прозрачны будут,

Исполняются твои мечты.

Бог тебя пусть не осудит,

Дарит море теплоты.

***

Сегодня День святой Варвары

Все отмечаем мы недаром,

Она красавицей была

И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,

От бед лихих оберегает,

В душе пребудет благодать,

Чтоб вам вовек не унывать!

***

С Днем Варвары поздравляю!

Вера будет пусть чиста.

О Святой напоминаю —

Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,

От него не отреклась.

Хватит пусть тебе терпенья,

Чтоб мечта твоя сбылась!

Поздравления с днем Варвары в открытках

Открытка с Днем Варвары. Источник: bipbap.ru

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы отмечают в декабре.