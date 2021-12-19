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Именины Николая 19 декабря: лучшие открытки и картинки с Днем ангела

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Красивые открытки с именинами Николая
Красивые открытки с именинами Николая

В этот день отмечают праздник Николая Чудотворца

В это воскресенье, 19 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь чтит память святителя Николая Чудотворца, известного так же как Николай Угодник. Этот праздник еще называют Николаем Зимним. Есть еще Николай Летний, но его отмечают ежегодно 22 мая.

В связи с праздником 19 декабря, все мужчины с именем Николай принимают поздравления со своим Днем ангела. Это имя имеет греческое происхождение и означает "победитель народов".

Николаи любознательны, миролюбивы, активны. Они любят общаться, честны и справедливы даже с незнакомцами. Несмотря на положительные качества, в плохом настроении Николаи проявляют чрезмерную импульсивность, жестокость и нежелание считаться с чужими мыслями.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток и картинок для поздравления своих близких и знакомых с именем Николай.

Поздравления с именинами Николая: открытки

Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря
Открытки с именинами Николая 19 декабря

Добавим, что, как и у любого праздника, в День святого Николая Чудотворца есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать 19 декабря — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Именины #День Николая Чудотворца
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