С Днем святого Николая 2021! Поздравления своими словами, открытки

Вашему вниманию лучшие поздравления с праздником Николая Чудотворца прозой

Христианский праздник День святого Николая отмечается православными ежегодно 19 декабря. Это любимый праздник не только детей, но и взрослых.

Праздник святителя Николая издавна называют самым первым из рождественских и новогодних праздников, традиционно олицетворяющий начало великого всенародного Новогодия. Он приходится на Рождественский пост, который закончится только 6 января.

Украинцы давно считают святого своим покровителем и воспитателем детей и юношества. Также в ночь с 18 по 19 декабря ребятишкам принято класть под подушку подарки, которые они заслужили за хорошее поведения в уходящем году.

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В этот день люди поздравляют друг друга с праздником, часто просто отправляя открытки с Днем святого Николая. "Телеграф" подобрал красивые поздравления в прозе, а также сделал подборку поздравительных открыток с праздником 19 декабря.

День святого Николая Чудотворца 2021: поздравления своими словами и открытки

Поздравляю с Днём святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

Добавим, что 19 декабря отмечают свои именины все представители сильного пола с именем Николай. Открытки с Днем ангела есть в нашем материале. Кроме этого, вы можете поднять настроения в этот день с помощью анекдотов о Николаях.