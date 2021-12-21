Укр

С Католическим Рождеством 2021! Красочные открытки и картинки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рождество по григорианскому календарю 25 декабря - открытки
Рождество по григорианскому календарю 25 декабря - открытки

Католики и христиане западного обряда отмечают Рождество в эту субботу

Ежегодно 25 декабря празднуется Рождество по григорианскому календарю. С 2017 года этот праздник имеет официальный статус и выделен выходным, поэтому украинцев в первый зимний месяц ждет продолжительный уикенд — 25, 26 и 27 декабря.

Рождество, которое принято называть "католическим" празднуют не только католики и греко-католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Подготовка к празднику начинается за три недели. Этот период включает в себя пост, молитвы, а также помощь нуждающимся. Заканчивается пост 24 декабря, когда вся семья садиться за праздничный стол. Сам ужин принято начинать, когда в небе взойдет первая вечерняя звезда.

25 декабря с праздником поздравляют своих близких, друзей, соседей, коллег. "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с Рождеством 25 декабря.

Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря
Открытки с Рождеством 25 декабря

Напомним, что "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники приходятся на декабрь. Также мы писали, как правильно питаться в Рождественский пост и когда он заканчивается.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Католическое Рождество
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