Поздравления с днем зимнего солнцестояния 2021: картинки и открытки с праздником

Самые лучшие поздравления, стихи, открытки и картинки с праздником.

На вторник, 21 декабря, в 2021 году припадает сразу два значительных "события" — последняя в этом году зеркальная дата и День зимнего солнцестояния, когда будет наблюдаться самая длинная ночь в году.

Наши предки еще называли этот день именинами Солнца или "полночь года". С 21 декабря день понемногу будет увеличиваться, а ночь становиться все короче и короче.

День зимнего солнцестояния — это особый период, который обладает мощной энергетикой. Так почему бы не поделится этой энергией со своими близкими и друзьями, поздравив их с Днем зимнего солнцестояния.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые стихи и пожелания, а также поздравительные открытки и картинки с Днем зимнего солнцестояния, которые можно отправить своим друзьям в соцсетях.

Поздравления с Днем зимнего солнцестояния в картинках

Поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах и прозе

Ярчайшего Солнца, Хороших вестей, Приятных улыбок От добрых друзей, Желаю тебе В этот час с теплотой, И пусть все хорошее Будет с тобой!

В день солнцестояния Я желаю счастья, Чтоб ушли все беды, Горести, ненастья. Солнце пусть осветит Позитивом жизнь, Ты не падай духом И всегда держись В день волшебный этот Сбудутся мечтанья. Пожелаю нынче Только процветания.

Этот праздник – день солнцестояния, который отмечается 21 декабря, всегда был традиционным, и его умели отмечать наши предки. Они шутили и гуляли, пели разные народные песни и посещали дома родственников, принося им счастья и благословения. Так пускай же и в ваш дом придет радость и веселье! Пускай ваши двери никогда на порог не впускают беду и горе!

Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день. Будьте счастливы и любимы, приносите радость своим дорогим и близким, чтобы ни вы, ни они никогда не узнали настоящего горя.

Ночь сегодня долго длится, Сладкий сон пускай приснится, Хоть коротким будет день, Но трудиться нам не лень! Пусть сегодня всем везет, Улыбайтесь круглый год, Уходи печаль и грусть, День приятным будет пусть!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зимнее солнцестояние — это день, когда можно и нужно загадывать желания. Как загадать свое желание так, чтобы оно сбылось — читайте в нашем материале.