С Рождеством Христовым! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках

Для близких людей всегда хочется выбрать душевные поздравления

Рождество Христово является важным праздником для христиан во всем мире. Католики, протестанты, лютеране и православные во многих странах мира отмечают этот праздник 25 декабря. Украинцы благодаря празднику получат в 2021 году дополнительный выходной.

Православные церкви, которые не перешли на грегорианский календарь продолжают отмечать Рождество по юлианскому календарю, согласно которому 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. Поэтому, праздновать украинцы также смогут и в январе.

Поздравления с Рождеством открытках:

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах:

В день декабрьский поздравить

Я хочу вас с Рождеством,

Пусть Господь одарит счастьем,

Миром, светом, волшебством.

Счастья вам и вашим близким

И здоровья всей семье,

Вера пусть вам освещает

Путь всегда в житейской тьме.

Пусть сбываются желания,

Сердце в радости поет,

Рождество пусть очищение,

Просветление принесет!

***

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть в этот день рождественский и яркий

Пошлет вам Бог чудесные подарки!

Желаю, чтобы вам Господь с небес

Послал здоровья, счастья и чудес!

Пусть прочь от вас все злое отступает,

Пусть Бог сердца добром лишь наполняет,

В душе царит пусть благость и покой,

А счастье льется бурною рекой!

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты

Господь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

В этот зимний день прекрасный

Поздравляю с Рождеством!

Пусть окутает он тайной,

Светлым счастьем, волшебством.

Сбудутся пусть все желания,

Радость в дом пускай придет,

А звезда, что загорится,

Весть благую принесет!

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.