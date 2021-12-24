С Рождеством Христовым! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках
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Для близких людей всегда хочется выбрать душевные поздравления
Рождество Христово является важным праздником для христиан во всем мире. Католики, протестанты, лютеране и православные во многих странах мира отмечают этот праздник 25 декабря. Украинцы благодаря празднику получат в 2021 году дополнительный выходной.
Православные церкви, которые не перешли на грегорианский календарь продолжают отмечать Рождество по юлианскому календарю, согласно которому 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. Поэтому, праздновать украинцы также смогут и в январе.
Поздравления с Рождеством открытках:
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах:
В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.
Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Путь всегда в житейской тьме.
Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!
***
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.
***
Пусть в этот день рождественский и яркий
Пошлет вам Бог чудесные подарки!
Желаю, чтобы вам Господь с небес
Послал здоровья, счастья и чудес!
Пусть прочь от вас все злое отступает,
Пусть Бог сердца добром лишь наполняет,
В душе царит пусть благость и покой,
А счастье льется бурною рекой!
***
Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!
Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!
Желаю, чтобы все мечты
Господь помог осуществить!
И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!
***
В этот зимний день прекрасный
Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.
Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.
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