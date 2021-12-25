Счастливого Рождества! Яркие открытки и короткие поздравления для близких
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Не забудьте поздравить своих родных и близких с Рождеством!
Рождество Христово — один из величайших христианских праздников всего мира, с которым связано множество обычаев и традиций. Рождество празднуют дважды — 25 декабря его отметят христиане западного обряда, а верующие восточного обряда будут праздновать рождение Христа 7 января. На самом же деле, дата празднования у всех одинаковая, а разница лишь в системе исчисления.
Так или иначе, Рождество у всех знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом в мир, чтобы спасти человечество. Поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением и обязательно поздравляют всех людей.
"Телеграф" собрал для вас самые яркие картинки и открытки к Рождеству Христову на русском и украинском языках, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с этим замечательным праздником. Также в нашем материале есть короткие поздравления для смс.
Открытки на Рождество на украинском языке
Открытки на Рождество на русском языке
Короткие поздравления с Рождеством в смс
***
С Рождеством Христовым!
Радости и счастья!
Крепкого здоровья,
Не встречать ненастья.
***
Пусть этот праздник дом наполнит
Любовью, светом и теплом!
Добра, уюта, счастья, мира!
Вас поздравляем с Рождеством!
***
Пусть радость, любовь наполнят ваш дом,
Поселятся счастье и спокойствие в нем!
Христос рождается! Славим его!
***
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
***
Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!
***
Желаю вам на Рождество,
Чтоб не кончалось волшебство,
Любви и счастья полный дом,
Пусть помогает Бог во всем!
***
Тишины, добра, гармонии
В этот праздник Рождества!
Мира, крепкого здоровья
И семейного тепла!
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить на Рождество самую вкусную традиционную кутью — три лучших рецепта.
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