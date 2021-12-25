Счастливого Рождества! Яркие открытки и короткие поздравления для близких

Не забудьте поздравить своих родных и близких с Рождеством!

Рождество Христово — один из величайших христианских праздников всего мира, с которым связано множество обычаев и традиций. Рождество празднуют дважды — 25 декабря его отметят христиане западного обряда, а верующие восточного обряда будут праздновать рождение Христа 7 января. На самом же деле, дата празднования у всех одинаковая, а разница лишь в системе исчисления.

Так или иначе, Рождество у всех знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом в мир, чтобы спасти человечество. Поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением и обязательно поздравляют всех людей.

"Телеграф" собрал для вас самые яркие картинки и открытки к Рождеству Христову на русском и украинском языках, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с этим замечательным праздником. Также в нашем материале есть короткие поздравления для смс.

Открытки на Рождество на украинском языке

Открытки на Рождество на русском языке

Короткие поздравления с Рождеством в смс

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С Рождеством Христовым!

Радости и счастья!

Крепкого здоровья,

Не встречать ненастья.

***

Пусть этот праздник дом наполнит

Любовью, светом и теплом!

Добра, уюта, счастья, мира!

Вас поздравляем с Рождеством!

***

Пусть радость, любовь наполнят ваш дом,

Поселятся счастье и спокойствие в нем!

Христос рождается! Славим его!

***

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

***

Счастливого вам Рождества,

Достатка в доме и добра,

Пускай Господь благословит

И от невзгод всех сохранит!

***

Желаю вам на Рождество,

Чтоб не кончалось волшебство,

Любви и счастья полный дом,

Пусть помогает Бог во всем!

***

Тишины, добра, гармонии

В этот праздник Рождества!

Мира, крепкого здоровья

И семейного тепла!

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