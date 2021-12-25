Рождество Христово уже близко: теплые поздравления в прозе, короткие стихи и яркие открытки

Теплые пожелания на Рождество имеют особую силу

Совсем скоро весь мир будет отмечать один из самых больших праздников — Рождество Христово. Как православные, так и католики относятся к этому дню по-особому. Стараются украсить свои дома елками и свечами, готовят праздничный стол и рождественскую кутью, выходят на улицы с колядками, в которых прославляют рождение Иисуса Христа.

И, конечно же, несменной остается традиция поздравлять друг друга с этим большим и красивым праздником.

"Телеграф" подготовил красивые открытки, стихи и поздравления в прозе к Рождеству. Не забудьте отправить их своим близким.

Поздравления с Рождеством Христовым в открытках

Поздравления с Рождеством

Поздравления с Рождеством

Поздравления с Рождеством

Поздравления с Рождеством

Поздравления с Рождеством

Короткие поздравления с Рождеством в стихах

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Рождества прекрасный праздник

Всех обрадовать спешит.

Пусть успехов много разных

Он подарит от души!

В светлый праздник Рождества Вам пожелать хочу от сердца Чудес, любви, успехов и добра, Позитивом ежедневно греться.

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Праздник сказочный в гости идет –

Все вокруг — Рождества ожидают!

Пусть в душе твоей вера живет,

И удача в делах помогает!

Здоровья самым близким людям, Побольше веры в волшебство! Пусть бесконечно добрым будет Чудесный праздник Рождество!

***

Рождество — семейный праздник,

Нет в нём места для обид.

С верой в сердце жизнь прекрасна,

Пусть Господь ваш дом хранит!

Пусть придут к вам в Рождество Радость, счастье, мир, добро. Сбудутся пусть все мечты. Вам любви и красоты!

Короткие поздравления с Рождеством в прозе

Пусть чудеса Рождественской ночи растянутся на целый год, чтобы сказочное настроение и ощущение эйфории сопровождало тебя каждый день. Пусть проблемы исчезают сами, а мечты исполняются вовремя.

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Пусть тепло рождественской обстановки согревает душу, пусть вера помогает покорять вершины мечты, а любовь цветет в сердце бескорыстным цветком, дарящим пьянящий аромат радости.

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Пускай среди суровой зимней картины ласковым теплом прольется свет Рождественской звезды, чтобы в душах не дремала вера в успех, чтобы надежда жила искоркой в глазах, а счастье всегда хранилось в ваших сердцах.

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Поздравляю с праздником доброго теплого света, Рождеством! Желаю, чтобы заветная звездочка сияла вам радостно и ободряюще, чтобы она всегда отражалась в ваших улыбках и притягивала к вам самое настоящее счастье.

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Поздравляем вас с Рождеством! От всей нашей семьи желаем вам уюта и домашнего тепла, ароматных запахов и радостных вечеров в кругу семьи и друзей!

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Желаю рождественских незабываемых чудес и прекрасных праздничных дней, о которых захочется вспоминать даже ласковыми летними вечерами. Пусть на сердце всегда теплятся негасимые искорки счастья!

Ранее "Телеграф" сообщал, как и когда в Украине отмечают католическое Рождество и что строго запрещено делать в этот день.