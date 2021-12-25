Рождество Христово уже близко: теплые поздравления в прозе, короткие стихи и яркие открытки
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Теплые пожелания на Рождество имеют особую силу
Совсем скоро весь мир будет отмечать один из самых больших праздников — Рождество Христово. Как православные, так и католики относятся к этому дню по-особому. Стараются украсить свои дома елками и свечами, готовят праздничный стол и рождественскую кутью, выходят на улицы с колядками, в которых прославляют рождение Иисуса Христа.
И, конечно же, несменной остается традиция поздравлять друг друга с этим большим и красивым праздником.
"Телеграф" подготовил красивые открытки, стихи и поздравления в прозе к Рождеству. Не забудьте отправить их своим близким.
Поздравления с Рождеством Христовым в открытках
Короткие поздравления с Рождеством в стихах
***
Рождества прекрасный праздник
Всех обрадовать спешит.
Пусть успехов много разных
Он подарит от души!
В светлый праздник Рождества
Вам пожелать хочу от сердца
Чудес, любви, успехов и добра,
Позитивом ежедневно греться.
***
Праздник сказочный в гости идет –
Все вокруг — Рождества ожидают!
Пусть в душе твоей вера живет,
И удача в делах помогает!
Здоровья самым близким людям,
Побольше веры в волшебство!
Пусть бесконечно добрым будет
Чудесный праздник Рождество!
***
Рождество — семейный праздник,
Нет в нём места для обид.
С верой в сердце жизнь прекрасна,
Пусть Господь ваш дом хранит!
Пусть придут к вам в Рождество
Радость, счастье, мир, добро.
Сбудутся пусть все мечты.
Вам любви и красоты!
Короткие поздравления с Рождеством в прозе
Пусть чудеса Рождественской ночи растянутся на целый год, чтобы сказочное настроение и ощущение эйфории сопровождало тебя каждый день. Пусть проблемы исчезают сами, а мечты исполняются вовремя.
***
Пусть тепло рождественской обстановки согревает душу, пусть вера помогает покорять вершины мечты, а любовь цветет в сердце бескорыстным цветком, дарящим пьянящий аромат радости.
***
Пускай среди суровой зимней картины ласковым теплом прольется свет Рождественской звезды, чтобы в душах не дремала вера в успех, чтобы надежда жила искоркой в глазах, а счастье всегда хранилось в ваших сердцах.
***
Поздравляю с праздником доброго теплого света, Рождеством! Желаю, чтобы заветная звездочка сияла вам радостно и ободряюще, чтобы она всегда отражалась в ваших улыбках и притягивала к вам самое настоящее счастье.
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Поздравляем вас с Рождеством! От всей нашей семьи желаем вам уюта и домашнего тепла, ароматных запахов и радостных вечеров в кругу семьи и друзей!
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Желаю рождественских незабываемых чудес и прекрасных праздничных дней, о которых захочется вспоминать даже ласковыми летними вечерами. Пусть на сердце всегда теплятся негасимые искорки счастья!
Ранее "Телеграф" сообщал, как и когда в Украине отмечают католическое Рождество и что строго запрещено делать в этот день.
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