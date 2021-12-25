Поздравления с Рождеством Христовым: яркие открытки и картинки

Рождество — один из главных христианских праздников

В субботу, 25 декабря, все христиане западного обряда, а также большинство протестантских и ряд православных церквей отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю.

Рождество — самый большой и самый торжественный христианский праздник. В этот день верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно преданиям, Христос родился в Вифлееме (город на западном берегу реки Иордан в Палестине).

Стоит отметить, что Рождество, которое называют "православным", отмечается в ночь с 6 на 7 января по юлианскому календарю.

"Телеграф" поздравляет с Рождеством 25 декабря и предлагает подборку красочных поздравительных открыток и картинок с праздником.

С Рождеством Христовым: открытки и картинки

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Открытки с Рождеством Христовым 25 декабря

Напомним, что в этом году Рождество попадает на субботу, в связи с чем украинцы получают дополнительный выходной в понедельник, 27 декабря.