Поздравления с наступающим Новым годом: душевные стихи и открытки для близких

Поздравьте своих родных с наступающим Новым годом.

До Нового года осталось всего несколько дней. А это означает, что нужно подготовить душевные поздравления для своих родных и близких.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открытом с самыми добрыми и светлыми пожеланиями.

Также не следует забывать, что 2022 год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Этот зверь очень умный, он пытается интересоваться всем окружающим.

Поэтому, когда вы готовите новогодние поздравления для коллег, обязательно пожелайте им не останавливаться на достигнутом, идти вперед и совершенствовать свой профессионализм.

Красивые новогодние поздравления с наступающим Новым годом

Поздравление с Новым годом

Еще чуть-чуть, еще немножко…

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков —

Всё это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил.

Чтоб год лишь счастье приносил!

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

С наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. И конечно, я желаю горы подарков. С наступающим!

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Отметим, что астрологи уже назвали самого удачливого знака Зодиака в любовном плане, а также рассказали, кто в наступающем году станет финансовым везунчиком.