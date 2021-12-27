Стильные открытки и красивые пожелания с наступающим Новым годом
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Лучшие поздравления с наступающим Новым 2022 годом – в нашей подборке!
Совсем скоро наступит новый 2022 год. До 1 января остались считанные дни, а это значит, что все дела нужно успеть закончить и приготовиться к празднику.
Новогодняя ночь — это действительно время, когда даже взрослые верят в сказку. Надеются, что в наступающем году сбудутся их самые сокровенные мечты и желания. 2022 — это год Синего Водяного Тигра, как известно, это очень умное и целеустремленное животное.
У многих Новый год ассоциируется с чудесными поздравлениями и тостами. Это отличный повод сказать родным и близким теплые слова и пожелания.
В ситуации, когда близкие люди находятся далеко, поздравления с праздником можно отправить в мессенджере. Красивые открытки с душевными стихами — это идеальный вариант.
Красивые поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках
Еще чуть-чуть, еще немножко…
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!
Пусть Новый год, идущий к нам,
Подарит счастье, радость Вам,
Здоровья море принесёт,
От бед возможных уведёт!
Мечты, пускай осуществятся,
Глаза от радости искрятся,
Веселье в сердце пусть таится,
Ночами сладко, пусть Вам спится!
Удача пусть сопровождает,
Душа, как бабочка, порхает,
Улыбка будет на устах
И блеск, искрящийся в глазах!
С самым прекрасным праздником поздравляем! Желаем оптимистичного взгляда на жизнь, желаем радоваться даже мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть трудности дают бесценный опыт, то что удается — дарит радость. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь в Новом Году замечательной, прекрасной, позитивной и наполненной только хорошими новостями!
Чтобы в полное мере насладиться праздником, предлагаем ознакомится с подборкой оригинальных новогодних рецептов. А также "Телеграф" собрал все приметы, которые помогут вам привлечь в свою жизнь успех, любовь и богатство.
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