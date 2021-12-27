Стильные открытки и красивые пожелания с наступающим Новым годом

Лучшие поздравления с наступающим Новым 2022 годом – в нашей подборке!

Совсем скоро наступит новый 2022 год. До 1 января остались считанные дни, а это значит, что все дела нужно успеть закончить и приготовиться к празднику.

Новогодняя ночь — это действительно время, когда даже взрослые верят в сказку. Надеются, что в наступающем году сбудутся их самые сокровенные мечты и желания. 2022 — это год Синего Водяного Тигра, как известно, это очень умное и целеустремленное животное.

У многих Новый год ассоциируется с чудесными поздравлениями и тостами. Это отличный повод сказать родным и близким теплые слова и пожелания.

В ситуации, когда близкие люди находятся далеко, поздравления с праздником можно отправить в мессенджере. Красивые открытки с душевными стихами — это идеальный вариант.

Красивые поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках

Поздравление с наступающим Новым 2022 годом

Поздравление в прозе с наступающим Новым 2022 годом

Еще чуть-чуть, еще немножко…

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков —

Всё это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил.

Чтоб год лишь счастье приносил!

Открытка с Новым 2022 годом

Пусть Новый год, идущий к нам,

Подарит счастье, радость Вам,

Здоровья море принесёт,

От бед возможных уведёт!

Мечты, пускай осуществятся,

Глаза от радости искрятся,

Веселье в сердце пусть таится,

Ночами сладко, пусть Вам спится!

Удача пусть сопровождает,

Душа, как бабочка, порхает,

Улыбка будет на устах

И блеск, искрящийся в глазах!

Поздравление в стихах с Новым 2022 годом

С самым прекрасным праздником поздравляем! Желаем оптимистичного взгляда на жизнь, желаем радоваться даже мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть трудности дают бесценный опыт, то что удается — дарит радость. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь в Новом Году замечательной, прекрасной, позитивной и наполненной только хорошими новостями!

Поздравление с наступающим Новым 2022 годом

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