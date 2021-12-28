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Оригинальные поздравления с наступающим Новым годом для родных, любимых и близких

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Поздравления с наступающим Новым годом
Поздравления с наступающим Новым годом

Оригинальные поздравления в стихах, прозе и открытках с наступающим Новым 2022 годом – в подборке "Телеграфа".

Новый год — это отличный повод собраться с друзьями и близкими и вспомнить все приятные моменты уходящего года. А также встретить праздник, отметить начинание нового жизненного цикла. Поделиться с родными своими планами на будущее. Новогодняя ночь — это особенное время, когда все загадывают желания и надеются на чудо. Чтобы все мечты сбылись следует все произнести в слух, сказать своим любимым и родным теплые слова и пожелания.

"Телеграф" собрал для вас самые оригинальные и красивые стихи с теплыми словами для любимых людей.

Оригинальные поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках

Поздравление с Новым 2022 годом
Поздравление с Новым 2022 годом

Поздравляю с самым прекрасным праздником! Ура запаху новогодней елки, хлопушкам, вкусу шампанского! Пусть сбудется всё загаданное в эту сказочную ночь! Пусть в доме всегда живет счастье, а удача не только не покинет ваш порог, а еще и пригласит своих подруг — любовь, радость и красоту!

Открытка с Новым 2022 годом
Открытка с Новым 2022 годом

Совсем немного дней осталось,

И на пороге — Новый год!

Пусть все, о чем давно мечталось,

Случится и произойдет.

Пусть счастье вместе с ним заглянет

И скажет: "Ладно, остаюсь!"

И, испугавшись новой гостьи,

Сбежит от вас навечно грусть!

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом
С наступающим Новым 2022 годом
С наступающим Новым 2022 годом

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся…

Пусть удачно пазлы сложатся!

С наступающим Новым 2022 годом
С наступающим Новым 2022 годом

Чтобы не пропустить празднование и вовремя все успеть, предлагаем заранее подготовить рецепты блюд для новогоднего стола. Вы можете приготовить традиционный салат с роллами "Селедка под шубой", рулетики из огурцов со шпротами или мясной закусочный торт "Наполеон".

Теги:
#Новый год #Поздравления с новым годом #поздравления родным с Новым годом
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