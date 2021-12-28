Оригинальные поздравления с наступающим Новым годом для родных, любимых и близких
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Оригинальные поздравления в стихах, прозе и открытках с наступающим Новым 2022 годом – в подборке "Телеграфа".
Новый год — это отличный повод собраться с друзьями и близкими и вспомнить все приятные моменты уходящего года. А также встретить праздник, отметить начинание нового жизненного цикла. Поделиться с родными своими планами на будущее. Новогодняя ночь — это особенное время, когда все загадывают желания и надеются на чудо. Чтобы все мечты сбылись следует все произнести в слух, сказать своим любимым и родным теплые слова и пожелания.
"Телеграф" собрал для вас самые оригинальные и красивые стихи с теплыми словами для любимых людей.
Оригинальные поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках
Поздравляю с самым прекрасным праздником! Ура запаху новогодней елки, хлопушкам, вкусу шампанского! Пусть сбудется всё загаданное в эту сказочную ночь! Пусть в доме всегда живет счастье, а удача не только не покинет ваш порог, а еще и пригласит своих подруг — любовь, радость и красоту!
Совсем немного дней осталось,
И на пороге — Новый год!
Пусть все, о чем давно мечталось,
Случится и произойдет.
Пусть счастье вместе с ним заглянет
И скажет: "Ладно, остаюсь!"
И, испугавшись новой гостьи,
Сбежит от вас навечно грусть!
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся…
Пусть удачно пазлы сложатся!
Чтобы не пропустить празднование и вовремя все успеть, предлагаем заранее подготовить рецепты блюд для новогоднего стола. Вы можете приготовить традиционный салат с роллами "Селедка под шубой", рулетики из огурцов со шпротами или мясной закусочный торт "Наполеон".
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