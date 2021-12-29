Лучшие поздравления с наступающим Новым годом 2022: красивые стихи и картинки

Лучшие поздравления с наступающим Новым 2022 годом – в нашей подборке!

Новый год — это один из самых любимых праздников украинцев. 2022 год по восточному гороскопу – год Синего Водяного Тигра. Этот символ ценит независимость, активность, целеустремленность и лидерство.

В канун нового года принято загадывать желания, мечтать, строить планы на будущее. Чтобы все сбылось, как правила, нужно подготовиться заранее — приготовить самые лучшие пожелания и тосты.

"Телеграф" собрал оригинальные и красивые пожелания для поздравлений с Новым годом. Читайте, выбирайте и сохраняйте для поздравлений близких людей.

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках

Поздравление с наступающим Новым 2022 годом

Что желают в Новый год?

Чтобы не было хлопот,

Быть здоровым и любимым,

Для друзей — незаменимым.

Пусть под елкой Дед Мороз

Вам оставит счастья воз.

И еще, к нему в придачу,

Радость, сказку и удачу!

Поздравление в стихах

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

Поздравление в стихах

Поздравление в стихах

Поздравляю с Новым годом! Желаю домашнего уюта, отличного настроения, яркой мечты, Доброй Надежды, жизненного достатка, искренней радости и верной любви. Желаю, чтобы Новый год принес много встреч с друзьями, много веселья, много путешествий, много приятных забот. И пусть твое сердце переполняет счастье!

Поздравление с Новым годом

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