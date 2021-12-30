Короткие поздравления с Новым годом: открытки и стихи
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Короткие оригинальные поздравления с наступающим Новым 2022 годом – в нашей подборке!
На пороге Новый год — радостный и всеми любимый праздник с детства. По восточному гороскопу следующий год пройдет под покровительством Тигра.
Это смелое, умное и целеустремленное животные. Давайте же пожелаем друг другу, чтобы 2022 год стал для нас таким же ярким и стремительным, как и его символ.
"Телеграф" подготовил короткие и душевные поздравления с Новым годом 2022 в стихах и прозе, которые помогут вам быть оригинальными. Отправить красивую открытку в мессенджере — это всегда повод порадовать близкого человека.
Лучшие поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках
Пусть Новый год как символ – Тигр,
Ворвется в вашу жизнь красиво.
Подарит счастье и удачу,
Достаток – на авто и дачу.
Вы проводите дни, как тигр,
В движенье, но слегка лениво.
Желаю, сложные задачи,
Чтоб вы могли решить в придачу.
Пусть будут яркие моменты,
Вокруг слышны лишь комплименты,
Не делится любовь на части,
А греет вас теплом, участием!
От души желаю тебе сказочного Нового Года! Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счастье и удача в 2022 году станут твоими верными спутниками, на душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!
Поздравляю с Новым годом,
Свежим, чистым, молодым!
Пусть все беды и невзгоды
В нём развеются, как дым!
Чтобы COVID-19,
Тормозящий столько дел,
Прекратил уже кусаться,
Трогать новый год не смел!
Лишь успехи и удачи
Пусть преследуют тебя,
Чтобы все решить задачи,
Чтобы каждый день – любя!
Также, следует помнить, что дарить подарки в Новый год — это важный этап празднования. Поэтому, чтобы сполна порадовать близких людей продумайте все нюансы. А о том, что не следует дарить, и какие подарки могут принести неудачи, вы можете прочитать в нашем материале.
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