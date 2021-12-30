Короткие поздравления с Новым годом: открытки и стихи

Короткие оригинальные поздравления с наступающим Новым 2022 годом – в нашей подборке!

На пороге Новый год — радостный и всеми любимый праздник с детства. По восточному гороскопу следующий год пройдет под покровительством Тигра.

Это смелое, умное и целеустремленное животные. Давайте же пожелаем друг другу, чтобы 2022 год стал для нас таким же ярким и стремительным, как и его символ.

"Телеграф" подготовил короткие и душевные поздравления с Новым годом 2022 в стихах и прозе, которые помогут вам быть оригинальными. Отправить красивую открытку в мессенджере — это всегда повод порадовать близкого человека.

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах, прозе и открытках

Поздравление с Новым 2022 годом

Пусть Новый год как символ – Тигр,

Ворвется в вашу жизнь красиво.

Подарит счастье и удачу,

Достаток – на авто и дачу.

Вы проводите дни, как тигр,

В движенье, но слегка лениво.

Желаю, сложные задачи,

Чтоб вы могли решить в придачу.

Пусть будут яркие моменты,

Вокруг слышны лишь комплименты,

Не делится любовь на части,

А греет вас теплом, участием!

Поздравление с Новым 2022 годом

От души желаю тебе сказочного Нового Года! Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счастье и удача в 2022 году станут твоими верными спутниками, на душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Поздравляю с Новым годом,

Свежим, чистым, молодым!

Пусть все беды и невзгоды

В нём развеются, как дым!

Чтобы COVID-19,

Тормозящий столько дел,

Прекратил уже кусаться,

Трогать новый год не смел!

Лишь успехи и удачи

Пусть преследуют тебя,

Чтобы все решить задачи,

Чтобы каждый день – любя!

Поздравление с Новым годом

Также, следует помнить, что дарить подарки в Новый год — это важный этап празднования. Поэтому, чтобы сполна порадовать близких людей продумайте все нюансы. А о том, что не следует дарить, и какие подарки могут принести неудачи, вы можете прочитать в нашем материале.