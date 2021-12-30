Новогодние поздравления: красивые стихи, открытки и смс

Поздравьте своих родных и близких с Новым годом.

Вот уже на пороге новый 2022 год. И как обычно, это самый волшебный и самый любимый праздник! У многих он ассоциируется с елкой, мандаринами и оливье. Но какой же праздник без поздравлений. В это время хочется поделиться частичкой веселья со своими друзьями и родными.

Поэтому "Телеграф" подготовил для вас веселые поздравления с Новым годом. Эти смешные стихи передадут праздничное настроение и согреют душевным теплом дорогих вам людей.

Прикольные новогодние поздравления с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Имей нахальство спорить с веком:

Не струсишь и не промолчишь,

Во всем ты будешь человеком —

И даже Тигра приручишь!

Поздравление с Новым годом

Красивый, с яркой полосой,

Придёт к нам Тигр волевой.

Его мы встретим всей страной:

«Садись за стол к нам, дорогой»!

Ты веселись, пей и пляши,

Салаты с нами докроши,

Проблем, бед пламя угаси,

В подарок – счастье принеси.

И принеси еще любовь,

А если есть – умножь с лихвой!

Я тигра-гостя всем желаю,

И с Новым годом поздравляю!

Поздравление с Новым годом

Порой зайчихе смирной снится:

Она — прекрасная тигрица!

Она диктует и царит,

Ей к сердцу тигра путь открыт.

Ну что ж, в год Тигра — все возможно!

Пусть сны все воплотятся в явь.

Тигрицей стать совсем не сложно:

Один раз рявкни,

После — правь!

Поздравление с Новым годом

Добавим, что выбор подарков для близких людей — это ответственное и увлекательное занятие. Но не следует забывать, что некоторые вещи могут навлечь беду. О том, что не стоит дарить на Новый год, читайте в нашем материале.