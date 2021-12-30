Новогодние поздравления: красивые стихи, открытки и смс
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Поздравьте своих родных и близких с Новым годом.
Вот уже на пороге новый 2022 год. И как обычно, это самый волшебный и самый любимый праздник! У многих он ассоциируется с елкой, мандаринами и оливье. Но какой же праздник без поздравлений. В это время хочется поделиться частичкой веселья со своими друзьями и родными.
Поэтому "Телеграф" подготовил для вас веселые поздравления с Новым годом. Эти смешные стихи передадут праздничное настроение и согреют душевным теплом дорогих вам людей.
Прикольные новогодние поздравления с Новым годом
Имей нахальство спорить с веком:
Не струсишь и не промолчишь,
Во всем ты будешь человеком —
И даже Тигра приручишь!
Красивый, с яркой полосой,
Придёт к нам Тигр волевой.
Его мы встретим всей страной:
«Садись за стол к нам, дорогой»!
Ты веселись, пей и пляши,
Салаты с нами докроши,
Проблем, бед пламя угаси,
В подарок – счастье принеси.
И принеси еще любовь,
А если есть – умножь с лихвой!
Я тигра-гостя всем желаю,
И с Новым годом поздравляю!
Порой зайчихе смирной снится:
Она — прекрасная тигрица!
Она диктует и царит,
Ей к сердцу тигра путь открыт.
Ну что ж, в год Тигра — все возможно!
Пусть сны все воплотятся в явь.
Тигрицей стать совсем не сложно:
Один раз рявкни,
После — правь!
Добавим, что выбор подарков для близких людей — это ответственное и увлекательное занятие. Но не следует забывать, что некоторые вещи могут навлечь беду. О том, что не стоит дарить на Новый год, читайте в нашем материале.
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