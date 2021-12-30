Оригинальные видео поздравления с Новым Годом 2022: стихи и песни

"Телеграф" подготовил оригинальные и красивые видео поздравления с Новым годом.

Новый год уже близко и вот-вот наступит всеми любимый праздник. Пускай исполнятся все самых сокровенные желания и мечты. Поздравьте своих любимых с этим праздником — отправьте сообщение любимому человеку. Для этого мы собрали самые праздничные и теплые видео с новогодними пожеланиями.

С Новым годом 2022 — пожелания и видео

Пускай Новый год, что по миру шагает,

Всё то, что ты хочешь, тебе предлагает:

Насыплет деньжат в кошелёк и карманы,

Желанья твои пусть исполнит и планы,

Пусть год наступивший приложит старанья

И пусть оправдает твои ожиданья,

Проблемам и стрессам пусть путь преградит,

Здоровьем отменным тебя наградит!

Поздравление с Новым годом

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все плохое, все невзгоды и неприятные моменты остались в прошлом году, а в новом году Вас ждали только позитив, радость, любовь и счастье.

Поздравление с Новым годом

Искренне, от всей души поздравляю с Новым годом! Таким красивым, ярким, вдохновляющим. Желаю здоровья, любви каждое мгновение, в делах удачи, на пути к достижению цели — терпения, в отношениях – взаимопонимания и пускай исполняются желания!

Поздравление с Новым годом

И снова морозная зимняя свежесть

И запах душистый напомнит о том,

Что Нового года искристая нежность,

Предчувствием счастья заходит в ваш дом.

Желаю любви вам большой и красивой,

Здоровья и теплый семейный очаг.

Пусть новый, грядущий, большой и счастливый,

Прекраснейший год начинает свой шаг!

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Отметим, следующий год пройдет под покровительством Черного Тигра. И чтобы задобрить этого зверя нужно тщательно подобрать праздничный наряд.