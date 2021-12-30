Оригинальные видео поздравления с Новым Годом 2022: стихи и песни
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"Телеграф" подготовил оригинальные и красивые видео поздравления с Новым годом.
Новый год уже близко и вот-вот наступит всеми любимый праздник. Пускай исполнятся все самых сокровенные желания и мечты. Поздравьте своих любимых с этим праздником — отправьте сообщение любимому человеку. Для этого мы собрали самые праздничные и теплые видео с новогодними пожеланиями.
С Новым годом 2022 — пожелания и видео
Пускай Новый год, что по миру шагает,
Всё то, что ты хочешь, тебе предлагает:
Насыплет деньжат в кошелёк и карманы,
Желанья твои пусть исполнит и планы,
Пусть год наступивший приложит старанья
И пусть оправдает твои ожиданья,
Проблемам и стрессам пусть путь преградит,
Здоровьем отменным тебя наградит!
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все плохое, все невзгоды и неприятные моменты остались в прошлом году, а в новом году Вас ждали только позитив, радость, любовь и счастье.
Искренне, от всей души поздравляю с Новым годом! Таким красивым, ярким, вдохновляющим. Желаю здоровья, любви каждое мгновение, в делах удачи, на пути к достижению цели — терпения, в отношениях – взаимопонимания и пускай исполняются желания!
И снова морозная зимняя свежесть
И запах душистый напомнит о том,
Что Нового года искристая нежность,
Предчувствием счастья заходит в ваш дом.
Желаю любви вам большой и красивой,
Здоровья и теплый семейный очаг.
Пусть новый, грядущий, большой и счастливый,
Прекраснейший год начинает свой шаг!
Отметим, следующий год пройдет под покровительством Черного Тигра. И чтобы задобрить этого зверя нужно тщательно подобрать праздничный наряд.
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