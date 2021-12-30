Поздравления с Новых годом: красивые тосты в стихах и прозе
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Поздравления и тосты с Новым годом, которые обязательно понравятся вашим знакомым.
Новый год — это всеми любимый праздник. А какой же праздник без шампанского и тостов. Самый популярный формат – это новогодние тосты в стихах. Предлагаем заблаговременно изучить несколько коротких поздравлений, которые будут уместны к столу независимо от формата торжества.
Мы подобрали наиболее интересные новогодние тосты для корпоратива, семейного праздника или вечеринки с друзьями.
Новогодние тосты в стихах, открытках и прозе
Пусть белою порошею метелица метет,
И самое хорошее с тобой произойдет.
Пусть счастье не заблудится
И мимо не пройдет,
Пусть все желанья сбудутся
Твои под Новый год!
Пусть в новом году мы будем в ладу со всеми, и прежде всего — с самими собой!
Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.
В Новый год с новыми силами, с новыми идеями, с новыми целями. Но хотелось бы прихватить хоть что-то из прошлого года, поэтому предлагаю взять с собой: любовь, опыт и заряд позитива и бодрости, с которыми мы сейчас провожаем старый год.
Также, мы собрали для вас стильные и красивые поздравления с Новым годом. Кроме того, не стоит забывать, что есть блюда, которые точно не стоит совмещать с алкоголем в новогоднюю ночь.
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