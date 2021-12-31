Новогодние поздравления 2022 в стихах открытках и прозе

Красивые поздравления по случаю 2022-го года для родных, друзей и знакомых.

Вот и наступил последний день 2021 года. Пускай он уходит в прошлое, а вместе с ним все тревоги и невзгоды. Возьмем в следующий 2022, в год Синего Водяного Тигра все приятные моменты и воспоминания. Загадаем желания и пожелаем своим любимым и близким людям всего самого наилучшего.

Чтобы ваше поздравление выделялось, следует выбрать оригинальный текст пожелания к празднику. "Телеграф" собрал красивые и оригинальные поздравления с Новым годом в стихах и прозе, а также в красочных открытках и картинках.

Красивые новогодние поздравления с наступающим Новым годом

Поздравления с Новым годом 2022

С Новым годом! Вихрь снежинок

Вдохновеньем пусть охватит,

Даст успехов ярких, длинных,

Чистой нежностью окатит.

Станет жизнь пускай — на зависть:

Долгой, шумной и прекрасной,

Дарит смех, веселье, радость,

И огромнейшее счастье!

Поздравления с Новым годом 2022

Новый год — это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!

Новогодние поздравления 2022

Я поздравляю Вас с Новым годом! И хочу пожелать, чтобы всё, что Вы задумали, обязательно сбылось! Пусть настроение будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год – это прекрасный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки.

Новогодние поздравления 2022

Тигр пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

Новогодние поздравления 2022

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько украинцам обойдется новогодний стол. А для бюджетного меню можно приготовить очень простой и вкусный салат "Первый снег".