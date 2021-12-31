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Новогодние поздравления 2022 в стихах открытках и прозе

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Поздравления с Новым годом 2022
Поздравления с Новым годом 2022

Красивые поздравления по случаю 2022-го года для родных, друзей и знакомых.

Вот и наступил последний день 2021 года. Пускай он уходит в прошлое, а вместе с ним все тревоги и невзгоды. Возьмем в следующий 2022, в год Синего Водяного Тигра все приятные моменты и воспоминания. Загадаем желания и пожелаем своим любимым и близким людям всего самого наилучшего.

Чтобы ваше поздравление выделялось, следует выбрать оригинальный текст пожелания к празднику. "Телеграф" собрал красивые и оригинальные поздравления с Новым годом в стихах и прозе, а также в красочных открытках и картинках.

Красивые новогодние поздравления с наступающим Новым годом

Поздравления с Новым годом 2022
Поздравления с Новым годом 2022

С Новым годом! Вихрь снежинок

Вдохновеньем пусть охватит,

Даст успехов ярких, длинных,

Чистой нежностью окатит.

Станет жизнь пускай — на зависть:

Долгой, шумной и прекрасной,

Дарит смех, веселье, радость,

И огромнейшее счастье!

Поздравления с Новым годом 2022
Поздравления с Новым годом 2022

Новый год — это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!

Новогодние поздравления 2022
Новогодние поздравления 2022

Я поздравляю Вас с Новым годом! И хочу пожелать, чтобы всё, что Вы задумали, обязательно сбылось! Пусть настроение будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год – это прекрасный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки.

Новогодние поздравления 2022
Новогодние поздравления 2022

Тигр пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

Новогодние поздравления 2022
Новогодние поздравления 2022

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько украинцам обойдется новогодний стол. А для бюджетного меню можно приготовить очень простой и вкусный салат "Первый снег".

Теги:
#Новый год #Поздравления #Поздравления с новым годом
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