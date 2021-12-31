Новогодние поздравления 2022 в стихах открытках и прозе
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Красивые поздравления по случаю 2022-го года для родных, друзей и знакомых.
Вот и наступил последний день 2021 года. Пускай он уходит в прошлое, а вместе с ним все тревоги и невзгоды. Возьмем в следующий 2022, в год Синего Водяного Тигра все приятные моменты и воспоминания. Загадаем желания и пожелаем своим любимым и близким людям всего самого наилучшего.
Чтобы ваше поздравление выделялось, следует выбрать оригинальный текст пожелания к празднику. "Телеграф" собрал красивые и оригинальные поздравления с Новым годом в стихах и прозе, а также в красочных открытках и картинках.
Красивые новогодние поздравления с наступающим Новым годом
С Новым годом! Вихрь снежинок
Вдохновеньем пусть охватит,
Даст успехов ярких, длинных,
Чистой нежностью окатит.
Станет жизнь пускай — на зависть:
Долгой, шумной и прекрасной,
Дарит смех, веселье, радость,
И огромнейшее счастье!
Новый год — это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!
Я поздравляю Вас с Новым годом! И хочу пожелать, чтобы всё, что Вы задумали, обязательно сбылось! Пусть настроение будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год – это прекрасный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки.
Тигр пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько украинцам обойдется новогодний стол. А для бюджетного меню можно приготовить очень простой и вкусный салат "Первый снег".
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