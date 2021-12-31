Укр

Поздравления с годом Тигра для друзей и знакомых: открытки и пожелания

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Новогодние поздравления для родных
Новогодние поздравления для родных

Подборка стихов-поздравлений с годом Тигра, которые порадуют любого.

Новогодние праздники — это самое волшебное и прекрасное время года. Это отличный повод собраться всей семьей и сказать друг другу теплые слова и пожелания. Не следует забывать, что наступает год Тигра. Будем надеяться, что этот сильный, волевой и красивый зверь принесет нам успех в делах, радость в дома и тепло в сердца.

Порой, найти такие важные слова для родных людей совсем не просто. Чтобы облегчить задачу, мы собрали отличные варианты поздравлений: в стихах, открытках и прозе.

Лучшие поздравления с Новым годом

Новогодние пожелания в открытке
Новогодние пожелания в открытке

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.

Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

Новогодние поздравления
Новогодние поздравления
Новогодние поздравления
Новогодние поздравления

Новый год — это светлый праздник, который способен воплощать в реальность любые мечты и желания. Поздравляю Вас с Новым годом, желаю, чтобы в этом году Вы успели сделать все, что не успели сделать в прошлом. Чтобы удача шла с вами в ногу и чтобы счастье никогда не покидало ваш дом. С Новым годом!

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом

Красивый, с яркой полосой,

Придёт к нам Тигр волевой.

Его мы встретим всей страной:

«Садись за стол к нам, дорогой»!

Ты веселись, пей и пляши,

Салаты с нами докроши,

Проблем, бед пламя угаси,

В подарок – счастье принеси.

И принеси еще любовь,

А если есть – умножь с лихвой!

Я тигра-гостя всем желаю,

И с Новым годом поздравляю!

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом

Отметим, астрологи уже дали прогноз на следующий год и рассказали, какие знаки испытают трудности в любви в год Черного Тигра.

Также стало известно, какой знак Зодиака сможет сказочно разбогатеть.

Теги:
#Новый год #Поздравления #Поздравления с новым годом #Год Черного Водяного Тигра
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