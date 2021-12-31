Поздравления с годом Тигра для друзей и знакомых: открытки и пожелания
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 33
Подборка стихов-поздравлений с годом Тигра, которые порадуют любого.
Новогодние праздники — это самое волшебное и прекрасное время года. Это отличный повод собраться всей семьей и сказать друг другу теплые слова и пожелания. Не следует забывать, что наступает год Тигра. Будем надеяться, что этот сильный, волевой и красивый зверь принесет нам успех в делах, радость в дома и тепло в сердца.
Порой, найти такие важные слова для родных людей совсем не просто. Чтобы облегчить задачу, мы собрали отличные варианты поздравлений: в стихах, открытках и прозе.
Лучшие поздравления с Новым годом
Поздравляю с Новым годом!
Вам желаю не работать,
Только деньги получать,
Тратить их и не считать.
Про врачей забыть навечно,
Молодым быть бесконечно,
Веселиться, не грустить,
С позитивом в сердце жить!
Новый год — это светлый праздник, который способен воплощать в реальность любые мечты и желания. Поздравляю Вас с Новым годом, желаю, чтобы в этом году Вы успели сделать все, что не успели сделать в прошлом. Чтобы удача шла с вами в ногу и чтобы счастье никогда не покидало ваш дом. С Новым годом!
Красивый, с яркой полосой,
Придёт к нам Тигр волевой.
Его мы встретим всей страной:
«Садись за стол к нам, дорогой»!
Ты веселись, пей и пляши,
Салаты с нами докроши,
Проблем, бед пламя угаси,
В подарок – счастье принеси.
И принеси еще любовь,
А если есть – умножь с лихвой!
Я тигра-гостя всем желаю,
И с Новым годом поздравляю!
Отметим, астрологи уже дали прогноз на следующий год и рассказали, какие знаки испытают трудности в любви в год Черного Тигра.
Также стало известно, какой знак Зодиака сможет сказочно разбогатеть.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-