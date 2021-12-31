С Новым годом: красивые поздравления на украинском и русском языках

Поздравьте своих родных и любимых с Новым годом!

Приближается Новый год — всеми любимый и радостный праздник. На смену металлическому быку, который властвовал в 2021 году, по восточному гороскопу, символом Нового года 2022 становится черный водяной тигр. Пускай этот сильный и умный зверь принесет в новом году только радость и счастье.

Многие встречают праздник в семейном кругу. Дарят подарки и произносят друг другу самые теплые слова. "Телеграф" собрал лучшие стихи и открытки для любимых, родных и друзей.

Поздравления с Новым 2022 годом в стихах и открытках

Поздравления с Новым годом на украинском языке

Поздравления с Новым годом на украинском языке

Поздравления с Новым годом на украинском языке

Поздравления с Новым годом на украинском языке

С Новым годом 2022

За окошком салют и хлопушки,

В центре комнаты ёлка в шарах,

В огоньках и красивых игрушках,

Праздник в доме, во всех уголках.

Новый год пусть надежду подарит,

Поселив в каждом сердце любовь,

Только лучшее в жизни оставит,

Ты желанья скорей приготовь.

Загадай и зажмурься покрепче,

Пожелай, чтоб исполнилось всё.

Чтоб сбылись долгожданные встречи,

Новый год пусть удачу несёт.

Пусть плохое уйдет безвозвратно,

А хорошего будет вдвойне.

Жизнь, как праздник, пусть будет нарядной

И звучит на счастливой волне.

С Новым годом 2022

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

С Новым годом 2022

С Новым годом 2022

Пусть Новогодние огни

Поднимут настроение.

Пусть в дом уверенно войдут

Достаток и везение!

Здоровья крепкого семье

И всяческих свершений.

И в ночь волшебную достичь

Желаний исполнения!

Любви, добра и красоты,

Успехов и подарков.

И пусть счастливым будет год:

Богатым, добрым, ярким!

С Новым годом 2022

А чтобы узнать заранее, что готовит новый 2022 год, следует прочить прогноз астрологов. Звезды рассказали, кто в списке любимцев фортуны на 2022 год.

Также уже известно, каких представителей знаков Зодиака ждут приятные перемены в 2022 году.