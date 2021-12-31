С Новым годом: красивые поздравления на украинском и русском языках
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Поздравьте своих родных и любимых с Новым годом!
Приближается Новый год — всеми любимый и радостный праздник. На смену металлическому быку, который властвовал в 2021 году, по восточному гороскопу, символом Нового года 2022 становится черный водяной тигр. Пускай этот сильный и умный зверь принесет в новом году только радость и счастье.
Многие встречают праздник в семейном кругу. Дарят подарки и произносят друг другу самые теплые слова. "Телеграф" собрал лучшие стихи и открытки для любимых, родных и друзей.
Поздравления с Новым 2022 годом в стихах и открытках
За окошком салют и хлопушки,
В центре комнаты ёлка в шарах,
В огоньках и красивых игрушках,
Праздник в доме, во всех уголках.
Новый год пусть надежду подарит,
Поселив в каждом сердце любовь,
Только лучшее в жизни оставит,
Ты желанья скорей приготовь.
Загадай и зажмурься покрепче,
Пожелай, чтоб исполнилось всё.
Чтоб сбылись долгожданные встречи,
Новый год пусть удачу несёт.
Пусть плохое уйдет безвозвратно,
А хорошего будет вдвойне.
Жизнь, как праздник, пусть будет нарядной
И звучит на счастливой волне.
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Пусть Новогодние огни
Поднимут настроение.
Пусть в дом уверенно войдут
Достаток и везение!
Здоровья крепкого семье
И всяческих свершений.
И в ночь волшебную достичь
Желаний исполнения!
Любви, добра и красоты,
Успехов и подарков.
И пусть счастливым будет год:
Богатым, добрым, ярким!
А чтобы узнать заранее, что готовит новый 2022 год, следует прочить прогноз астрологов. Звезды рассказали, кто в списке любимцев фортуны на 2022 год.
Также уже известно, каких представителей знаков Зодиака ждут приятные перемены в 2022 году.
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