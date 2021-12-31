Родным, коллегам и друзьям: лучшие поздравления с Новым годом 2022

Самые лучшие и красивые новогодние поздравления для ваших друзей и родных.

На пороге Новый 2022 год — время чудес и исполнения желаний, а еще это отличный повод, чтобы порадовать своих близких людей подарками. Не стоит забывать, что по восточному гороскопу этот год пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. Этот зверь очень сильный и целеустремленный. По этому поводу, не забудьте пожелать своим друзьям исполнения всех задуманных планов.

Чтобы вам не пришлось долго искать, "Телеграф" собрал самые душевные поздравления с Новым годом в стихах и открытках.

С Новым годом 2022 — поздравления в стихах и картинках

Открытка с Новым годом 2022

С Новым годом! Пусть он станет ярким,

Станет пусть удачней всех минувших.

Пусть несет желанные подарки,

И людей достойных, самых лучших.

Чтоб ушли все беды и проблемы.

А остался только счастья чистый след.

И пускай грядут большие перемены,

Что улучшат нашу жизнь на много лет!

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Мы, словно дети, чуда ожидаем,

Не глядя на свой возраст, на года.

И Новый год всё так же ожидаем,

И чуда ждем и радости всегда!

Пусть этот зимний и волшебный праздник

Исполнит всем желанные мечты:

Любви, здоровья, блага всем подарит,

Добра, финансов, мира, красоты!

И пусть даст то, что каждый загадает

Под бой курантов в полночь за столом.

А всё плохое — прежний забирает,

Махнув нам на прощание крылом!

Поздравление с Новым годом

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю:

Счастья — только через край.

Чтобы жизнь — не жизнь, а рай.

Не болеть и высыпаться,

Оптимистом оставаться,

Вдохновлять вокруг людей

На свершение идей!

Пусть судьба тебя хранит,

И ангел рядышком стоит!

Поздравление с Новым годом

Дорогие друзья! Поздравлю всех с праздником — Новым годом! Пусть задуманное обязательно сбудется, пусть работа приносит только пользу и хорошее настроение, пусть спутники будут верными, коллеги — отзывчивыми, а счастье льется через край! Новый год — прекрасное время для новых достижений, перемен и переосмысления всех планов! Так пусть все сбывается наилучшим образом! Ура!

Напомним, астрологи рассказали, для кого год Черного Тигра окажется удачным.