Родным, коллегам и друзьям: лучшие поздравления с Новым годом 2022
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Самые лучшие и красивые новогодние поздравления для ваших друзей и родных.
На пороге Новый 2022 год — время чудес и исполнения желаний, а еще это отличный повод, чтобы порадовать своих близких людей подарками. Не стоит забывать, что по восточному гороскопу этот год пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. Этот зверь очень сильный и целеустремленный. По этому поводу, не забудьте пожелать своим друзьям исполнения всех задуманных планов.
Чтобы вам не пришлось долго искать, "Телеграф" собрал самые душевные поздравления с Новым годом в стихах и открытках.
С Новым годом 2022 — поздравления в стихах и картинках
С Новым годом! Пусть он станет ярким,
Станет пусть удачней всех минувших.
Пусть несет желанные подарки,
И людей достойных, самых лучших.
Чтоб ушли все беды и проблемы.
А остался только счастья чистый след.
И пускай грядут большие перемены,
Что улучшат нашу жизнь на много лет!
Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья — только через край.
Чтобы жизнь — не жизнь, а рай.
Не болеть и высыпаться,
Оптимистом оставаться,
Вдохновлять вокруг людей
На свершение идей!
Пусть судьба тебя хранит,
И ангел рядышком стоит!
Дорогие друзья! Поздравлю всех с праздником — Новым годом! Пусть задуманное обязательно сбудется, пусть работа приносит только пользу и хорошее настроение, пусть спутники будут верными, коллеги — отзывчивыми, а счастье льется через край! Новый год — прекрасное время для новых достижений, перемен и переосмысления всех планов! Так пусть все сбывается наилучшим образом! Ура!
Напомним, астрологи рассказали, для кого год Черного Тигра окажется удачным.
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