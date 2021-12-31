Поздравления с Новым годом на украинском языке: красивые открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 52
Красивые и лаконичные поздравления с Новым годом на украинском языке.
Новый год уже стучится в двери. С нами прощается год Быка, и мы готовимся встречать год Черного Тигра. Осталось завершить последние дела и подготовиться к празднику. Подумайте про пожелания и теплые слова для своих близких.
"Телеграф" подготовил душевные поздравления с Новым годом 2022 года в стихах на украинском языке. Красивые и стильные открытки с Новым годом помогут передать атмосферу праздника.
Мандарини, звук бокалів,
Щастя миті і кохання,
Буде рік новий хай вдалим,
Збудуться усі бажання!
Хай в новому році будуть
Мир і радість, вдача, ласка,
Злагода у дім прибуде,
І життя стане, мов казка!
Непомітно новий рік підкрався,
Щоб був кращим попереднього й задався,
Нехай достаток не псує людей,
Буде поменьше злих очей,
Любов прибуде там, де її немає,
А людська гордість зовсім зникає.
Щоб молодість грала, добро прибувало,
Й бідності люди ніколи не знали.
Отметим, чтобы следующий год удался, нужно знать, как его правильно встречать. Кроме того, следует знать от каких нарядов стоит отказаться в новогоднюю ночь, чтобы чувствовать себя комфортно и красиво.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-