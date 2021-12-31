Поздравления с Новым годом на украинском языке: красивые открытки

Красивые и лаконичные поздравления с Новым годом на украинском языке.

Новый год уже стучится в двери. С нами прощается год Быка, и мы готовимся встречать год Черного Тигра. Осталось завершить последние дела и подготовиться к празднику. Подумайте про пожелания и теплые слова для своих близких.

"Телеграф" подготовил душевные поздравления с Новым годом 2022 года в стихах на украинском языке. Красивые и стильные открытки с Новым годом помогут передать атмосферу праздника.

Поздравление с Новым годом на украинском языке

Мандарини, звук бокалів,

Щастя миті і кохання,

Буде рік новий хай вдалим,

Збудуться усі бажання!

Хай в новому році будуть

Мир і радість, вдача, ласка,

Злагода у дім прибуде,

І життя стане, мов казка!

Поздравление с Новым годом на украинском языке

С Новым годом - короткие поздравления на украинском языке

Непомітно новий рік підкрався,

Щоб був кращим попереднього й задався,

Нехай достаток не псує людей,

Буде поменьше злих очей,

Любов прибуде там, де її немає,

А людська гордість зовсім зникає.

Щоб молодість грала, добро прибувало,

Й бідності люди ніколи не знали.

Поздравление с Новым годом на украинском языке

Поздравление с Новым годом на украинском языке

Отметим, чтобы следующий год удался, нужно знать, как его правильно встречать. Кроме того, следует знать от каких нарядов стоит отказаться в новогоднюю ночь, чтобы чувствовать себя комфортно и красиво.