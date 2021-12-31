Новогодние поздравления 2022: стихи и открытки на украинском языке

С Новым годом — короткие поздравления на украинском языке.

Время бежит и не успеем мы оглянуться, как на пороге Новый год. Обычно к празднику мы готовимся заранее, украшаем дома, планируем новогоднее меню, приглашаем друзей, продумываем новогодние поздравления.

Предлагает подборку поздравлений с Новым годом для близких родных людей и друзей.

Поздравления с Новым годом 2022: стихи и открытки

Короткие поздравления с Новым годом в стихах

Поздравления с Новым годом

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини і друзі!

(Л. Костенко)

Открытка с Новым годом на украинском языке

Открытка с Новым годом на украинском языке

Щасливого Нового року

Вам зичу я від душі!

Не буде тривог хай й мороки,

А будуть — пісні та вірші.

Хай сяє в квартирі ялинка,

Гірлянди нехай миготять,

І кожна святкова хвилинка

Дарує нехай благодать!

С Новым годом

Открытка с Новым годом на украинском языке

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці -

Тобі бажаю у Новому Році!

Поздравление с Новым годом на украинском языке

Напомним, что новогодние застолья с большим количеством майонезных салатов и других "тяжелых" блюд могут привести к проблемам со здоровьем. О том, как не навредить своему организму во время праздников, читайте в нашем материале.