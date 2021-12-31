Новогодние поздравления 2022: стихи и открытки на украинском языке
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С Новым годом — короткие поздравления на украинском языке.
Время бежит и не успеем мы оглянуться, как на пороге Новый год. Обычно к празднику мы готовимся заранее, украшаем дома, планируем новогоднее меню, приглашаем друзей, продумываем новогодние поздравления.
Предлагает подборку поздравлений с Новым годом для близких родных людей и друзей.
Поздравления с Новым годом 2022: стихи и открытки
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини і друзі!
(Л. Костенко)
Щасливого Нового року
Вам зичу я від душі!
Не буде тривог хай й мороки,
А будуть — пісні та вірші.
Хай сяє в квартирі ялинка,
Гірлянди нехай миготять,
І кожна святкова хвилинка
Дарує нехай благодать!
Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці -
Тобі бажаю у Новому Році!
Напомним, что новогодние застолья с большим количеством майонезных салатов и других "тяжелых" блюд могут привести к проблемам со здоровьем. О том, как не навредить своему организму во время праздников, читайте в нашем материале.
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