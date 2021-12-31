Укр

Прикольные новогодние пожелания: веселые стихи и картинки

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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С Новым 2022 годом!
С Новым 2022 годом!

Прикольные и смешные короткие поздравления с Новым годом 2022.

Новый год — веселый и радостный праздник. Это отличный провод провести весело время с друзьями. Чтобы быть оригинальным и выделиться из толпы, стоит заранее подумать про веселые и оригинальные пожелания.

"Телеграф" собрал самые смешные поздравления с Новым годом в картинках, которые очень красивые, шуточные и прикольные.

Прикольные и смешные поздравления с Новым годом 2022

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом

Красавица моя, встречай -

К тебе стучится Новый год.

Радушно гостя принимай,

Тебе он счастье принесет.

И сбудутся твои мечты,

И в жизни снова повезет,

Ведь лучше всех на свете ты -

И это знает Новый год.

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом

С домашне-застольным, шумно-праздничным и счастливым Новым годом! Живи сказочно: чтобы муж был, как Иван Царевич — за тобой хоть за тридевять земель, детишки как заиньки — паиньки, а свекровь как Снегурочка — скромная и является лишь когда позовут!

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом
Поздравление с Новым годом

Отметим, чтобы новогодние застолье прошло без последствий для здоровья, следует прислушаться к советам диетологом.

Теги:
#Новый год #Поздравления #Поздравления с новым годом
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