Прикольные новогодние пожелания: веселые стихи и картинки

Прикольные и смешные короткие поздравления с Новым годом 2022.

Новый год — веселый и радостный праздник. Это отличный провод провести весело время с друзьями. Чтобы быть оригинальным и выделиться из толпы, стоит заранее подумать про веселые и оригинальные пожелания.

"Телеграф" собрал самые смешные поздравления с Новым годом в картинках, которые очень красивые, шуточные и прикольные.

Прикольные и смешные поздравления с Новым годом 2022

Поздравление с Новым годом

Красавица моя, встречай -

К тебе стучится Новый год.

Радушно гостя принимай,

Тебе он счастье принесет.

И сбудутся твои мечты,

И в жизни снова повезет,

Ведь лучше всех на свете ты -

И это знает Новый год.

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

С домашне-застольным, шумно-праздничным и счастливым Новым годом! Живи сказочно: чтобы муж был, как Иван Царевич — за тобой хоть за тридевять земель, детишки как заиньки — паиньки, а свекровь как Снегурочка — скромная и является лишь когда позовут!

Поздравление с Новым годом

Поздравление с Новым годом

Отметим, чтобы новогодние застолье прошло без последствий для здоровья, следует прислушаться к советам диетологом.