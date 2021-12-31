Прикольные новогодние пожелания: веселые стихи и картинки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 138
Прикольные и смешные короткие поздравления с Новым годом 2022.
Новый год — веселый и радостный праздник. Это отличный провод провести весело время с друзьями. Чтобы быть оригинальным и выделиться из толпы, стоит заранее подумать про веселые и оригинальные пожелания.
"Телеграф" собрал самые смешные поздравления с Новым годом в картинках, которые очень красивые, шуточные и прикольные.
Прикольные и смешные поздравления с Новым годом 2022
Красавица моя, встречай -
К тебе стучится Новый год.
Радушно гостя принимай,
Тебе он счастье принесет.
И сбудутся твои мечты,
И в жизни снова повезет,
Ведь лучше всех на свете ты -
И это знает Новый год.
С домашне-застольным, шумно-праздничным и счастливым Новым годом! Живи сказочно: чтобы муж был, как Иван Царевич — за тобой хоть за тридевять земель, детишки как заиньки — паиньки, а свекровь как Снегурочка — скромная и является лишь когда позовут!
Отметим, чтобы новогодние застолье прошло без последствий для здоровья, следует прислушаться к советам диетологом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-