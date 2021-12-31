С Новым годом: красивые поздравления и тосты

Мы подготовили для вас прикольные тосты и пожелания на Новый год 2022.

Вот и подходит к концу год Быка. На пороге новый 2022 год — год Черного Тигра. Все приготовления к празднику завершаются — елка убрана, наряд готов, стол накрыт. Но какой же Новый год без пожеланий и тостов. Скажите теплые и приятные слова своим родным под звон бокалов.

"Телеграф" собрал для вас красивые пожелания и тосты.

Новогодний тост

Из чего состоит бокал? Из опоры и чаши для напитков. Из чего состоит человек? Из тела — материальной опоры и души – чаши духовной. Выпьем же за то, чтобы в новом году наши бокалы почаще бы наполнялись прекрасным вином, а чаши души – прекрасными чувствами!

Поздравление с Новым 2022 годом

Праздник с циферкой новой,

Что она в себе таит?!

Пусть год 2022-ой вновь и снова,

Удачей Вас большою наградит!

Поздравление с Новым 2022 годом

Встреча Нового года — это всегда проводы старого. Каким бы ни был для вас старый год, никогда не жалейте ни о чем! Радуйтесь тому, что было, и тому, что есть! Выпьем же за то, что было, за то, что есть, и за то, что будет!

Поздравление с Новым 2022 годом

Новый год — это всегда ожидание какой-то сказки и волшебства. И я хочу Вам пожелать, чтобы все эти ожидания сбылись. Пусть всё задуманное осуществится. Пусть всё хорошее множится, а всё плохое остается в старом году. Пусть каждый день нового года дарит Вам радость и счастье, превращая каждый день в праздник!

Тост на Новый год

Больше пожеланий и поздравлений вы можете найти в нашей подборке новогодних поздравлений.