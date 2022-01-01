Поздравления с Новым годом: душевные стихи и красивые открытки
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Красивые и оригинальные поздравления с Новым годом.
В первый день нового года не забудьте поздравить своих родных и близких. Пожелайте им в эти морозные дни душевного тепла и радости. Чтобы выразить свои теплые чувства к человеку не нужно много слов. Даже небольшие, но оригинальные пожелания с Новым годом могут передать атмосферу праздника. Предлагаем вам поздравить родных коротким стихом или красивой открыткой – искренне и без лишних слов.
Поздравления с Новым годом 2022 в стихах, открытках и прозе
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Пусть Новый год будет для тебя удачным с любой стороны: на личном фронте, на работе, в семье, с друзьями. Крепкого тебе здоровья и будь счастлив!
С Новым годом! С Новым счастьем!
Никогда не знать ненастья,
Верить в чудо и добро,
Чтоб плохое всё ушло!
Жить и жизнью наслаждаться,
Никогда не огорчаться,
Быть любимыми, любить,
И тепло души дарить.
Добрых лишь людей встречать,
О заботах не ворчать,
Верных, преданных друзей,
Самых лучших, светлых дней!
С прекрасным праздником тебя! Пусть открываются все двери, осуществляются желания, воплощаются планы, сбываются мечты. Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится на твою ладонь и никогда не растает!
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