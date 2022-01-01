Поздравления с Новым годом: душевные стихи и красивые открытки

Красивые и оригинальные поздравления с Новым годом.

В первый день нового года не забудьте поздравить своих родных и близких. Пожелайте им в эти морозные дни душевного тепла и радости. Чтобы выразить свои теплые чувства к человеку не нужно много слов. Даже небольшие, но оригинальные пожелания с Новым годом могут передать атмосферу праздника. Предлагаем вам поздравить родных коротким стихом или красивой открыткой – искренне и без лишних слов.

Поздравления с Новым годом 2022 в стихах, открытках и прозе

Поздравление с Новым годом 2022

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С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

Поздравление с Новым годом 2022

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Поздравление с Новым годом 2022

Пусть Новый год будет для тебя удачным с любой стороны: на личном фронте, на работе, в семье, с друзьями. Крепкого тебе здоровья и будь счастлив!

Поздравление с Новым годом 2022

С Новым годом! С Новым счастьем!

Никогда не знать ненастья,

Верить в чудо и добро,

Чтоб плохое всё ушло!

Жить и жизнью наслаждаться,

Никогда не огорчаться,

Быть любимыми, любить,

И тепло души дарить.

Добрых лишь людей встречать,

О заботах не ворчать,

Верных, преданных друзей,

Самых лучших, светлых дней!

Поздравление с Новым годом 2022

С прекрасным праздником тебя! Пусть открываются все двери, осуществляются желания, воплощаются планы, сбываются мечты. Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится на твою ладонь и никогда не растает!

А "Телеграф" напоминает, что украинцы на Рождество будут отдыхать три дня подряд. О том, что принято готовить на этот праздник и как его отмечать, читайте в нашем материале.