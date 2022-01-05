Рождество Христово 2022: открытки и картинки с праздником

Рождество - это особенный и тихий семейный праздник

Рождество Христово — великий христианский праздник, день рождения Иисуса Христа. Ожидание первой звезды, возвестившей о рождении Сына Божьего, превращается в ожидание чуда и сказочных превращений. В 2022 году праздник выпадает на пятницу (7 января).

В этот день принято поздравлять родных и близких с праздником, а красивые открытки — отличный вариант для поздравления с Рождеством Христовым.

"Телеграф" в этом материале собрал самые лучшие красочные открытки и картинки с праздником 7 января, которые вы можете отправить близким людям в соцсети или мессенджере.

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

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Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

Открытки с Рождеством Христовым-2022

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