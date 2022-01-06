Пусть Сочельник подарит чудо! Лучшие поздравления и открытки на 6 января

Не забудьте поздравить родных и близких с торжественным праздником Сочельника.

Перед Рождеством в Украине всегда отмечают Рождественский Сочельник. В этот день семья обязательно должна собраться за праздничным столом из 12 постных блюд, главным среди которых является кутья. Помимо множества обычаев и традиций 6 января (именно в эту дату отмечают Сочельник православные христианы) принято поздравлять всех с праздником и дарить положительные эмоции.

"Телеграф" по случаю Рождественского Сочельника собрал яркие открытки и теплые поздравления в стихах и прозе, которыми можно поздравить родных и близких.

Оригинальные поздравления с Сочельником в стихах, прозе и открытках

Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи ― счастливыми, а дела ― успешными. С Сочельником!

Вот Рождественский сочельник

Радует своим теплом.

Вечер этот пусть одарит

Благодатью и добром.

Пусть горит свеча надежды,

Пусть волхвам укажет путь,

Пусть сбываются желания,

Пусть любовь сожмет вам грудь.

В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

Тихой тайной мерцает звезда,

Наступает канун Рождества,

Чтоб скорее сбылись мечты,

Загадаешь желание ты,

Пусть Сочельник подарит чудо

Для тебя и для близкого друга!

Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что всё будет ещё лучше, чем сейчас.

Мы Рождественский сочельник

В этот вечер отмечаем

И божественной любви лишь

Для семьи вашей желаем!

Чтобы дом ваш был спасеньем

И от бурь, и от невзгод.

Пусть вам Бог премного счастья

И удачи принесет!

Чтобы дом ваш наполняла

Только сильная любовь,

Чтоб от счастья замирало

Ваше сердце вновь и вновь!

Пусть таинственный и волшебный Рождественский сочельник, будет наполнен душевным спокойствием, миром и достатком. Пусть радость и вера в лучшее, делает этот мир, ещё прекраснее!

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие открытки и поздравления по случаю Рождества Христова. Также мы собрали три наиболее удачных и проверенных варианта Рождественской кутьи.