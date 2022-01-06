Пусть Сочельник подарит чудо! Лучшие поздравления и открытки на 6 января
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Не забудьте поздравить родных и близких с торжественным праздником Сочельника.
Перед Рождеством в Украине всегда отмечают Рождественский Сочельник. В этот день семья обязательно должна собраться за праздничным столом из 12 постных блюд, главным среди которых является кутья. Помимо множества обычаев и традиций 6 января (именно в эту дату отмечают Сочельник православные христианы) принято поздравлять всех с праздником и дарить положительные эмоции.
"Телеграф" по случаю Рождественского Сочельника собрал яркие открытки и теплые поздравления в стихах и прозе, которыми можно поздравить родных и близких.
Оригинальные поздравления с Сочельником в стихах, прозе и открытках
Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи ― счастливыми, а дела ― успешными. С Сочельником!
Вот Рождественский сочельник
Радует своим теплом.
Вечер этот пусть одарит
Благодатью и добром.
Пусть горит свеча надежды,
Пусть волхвам укажет путь,
Пусть сбываются желания,
Пусть любовь сожмет вам грудь.
В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.
Тихой тайной мерцает звезда,
Наступает канун Рождества,
Чтоб скорее сбылись мечты,
Загадаешь желание ты,
Пусть Сочельник подарит чудо
Для тебя и для близкого друга!
Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что всё будет ещё лучше, чем сейчас.
Мы Рождественский сочельник
В этот вечер отмечаем
И божественной любви лишь
Для семьи вашей желаем!
Чтобы дом ваш был спасеньем
И от бурь, и от невзгод.
Пусть вам Бог премного счастья
И удачи принесет!
Чтобы дом ваш наполняла
Только сильная любовь,
Чтоб от счастья замирало
Ваше сердце вновь и вновь!
Пусть таинственный и волшебный Рождественский сочельник, будет наполнен душевным спокойствием, миром и достатком. Пусть радость и вера в лучшее, делает этот мир, ещё прекраснее!
Ранее "Телеграф" публиковал лучшие открытки и поздравления по случаю Рождества Христова. Также мы собрали три наиболее удачных и проверенных варианта Рождественской кутьи.
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