С Рождеством Христовым! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках

Самые красивые поздравления с Рождеством 2022 специально для наших читателей.

Рождество Христово — это один из самых больших и важных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа. Отмечается праздник дважды: православные христиане празднуют 7 января, а католики – 25 декабря. Рождеству христиане готовятся в течение 40 дней, накануне они соблюдают строгий пост.

"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством в стихах,смс, своими словами, картинки и открытки.

Поздравления с Рождеством в картинках

Поздравления с Рождеством в стихах, прозе и смс

Звезды радостно сияют,

Наступило волшебство!

От души вас поздравляю,

Ведь сегодня Рождество!

Будьте счастливы, любимы,

И здоровы каждый год!

Будьте близкими ценимы

И живите без забот!

С Рождеством Христовым поздравляю я! Счастья и здоровья пожелаю Вам. Радости, удачи, много волшебства, Бодрости, веселья, мира и добра!

Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть в каждой семье пылает огонь мира и благополучия. Дарите друг другу любовь и мир станет намного веселее и добрее. Пусть в ваши двери стучат только счастье, здоровье и достаток. Вашей душе желаю палитру ярких красок.

Пусть этот волшебный праздник наполнит жизнь только светлыми чувствами, положительными эмоциями и приятными неожиданностями. В этот сказочно-прекрасный день хочется пожелать душевного равновесия и спокойствия, мира, добра, радости, здоровья, достатка и взаимопонимания. А также чтобы ни один день не обходился без успехов и новых достижений! С Рождеством!

От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали!

Пусть свет подарит Рождество! Пусть чудо в дом скорей зайдет, А в сердце будет волшебство, В душу гармония придет. Желанья сбудутся сейчас, Чтоб в доме радость и покой, Желаю в этот добрый час, Чтоб ангел рядом был с тобой!

С добрым, домашним, уютным Рождеством поздравляю тебя от всей души! Хочется искренне пожелать: где бы ты ни был, пусть в сердце у тебя будет благодатный, тихий, наполняющий уверенностью и любовью к жизни, рождественский свет звезды. Пусть он укажет тебе правильные, мудрые решения, умножит радость, утолит грусть, подарит лучшие чувства и воспоминания!

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