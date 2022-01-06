С Рождеством Христовым! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках
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Самые красивые поздравления с Рождеством 2022 специально для наших читателей.
Рождество Христово — это один из самых больших и важных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа. Отмечается праздник дважды: православные христиане празднуют 7 января, а католики – 25 декабря. Рождеству христиане готовятся в течение 40 дней, накануне они соблюдают строгий пост.
"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством в стихах,смс, своими словами, картинки и открытки.
Поздравления с Рождеством в картинках
Поздравления с Рождеством в стихах, прозе и смс
Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
Будьте счастливы, любимы,
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!
С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю Вам.
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть в каждой семье пылает огонь мира и благополучия. Дарите друг другу любовь и мир станет намного веселее и добрее. Пусть в ваши двери стучат только счастье, здоровье и достаток. Вашей душе желаю палитру ярких красок.
Пусть этот волшебный праздник наполнит жизнь только светлыми чувствами, положительными эмоциями и приятными неожиданностями. В этот сказочно-прекрасный день хочется пожелать душевного равновесия и спокойствия, мира, добра, радости, здоровья, достатка и взаимопонимания. А также чтобы ни один день не обходился без успехов и новых достижений! С Рождеством!
От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.
Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали!
Пусть свет подарит Рождество!
Пусть чудо в дом скорей зайдет,
А в сердце будет волшебство,
В душу гармония придет.
Желанья сбудутся сейчас,
Чтоб в доме радость и покой,
Желаю в этот добрый час,
Чтоб ангел рядом был с тобой!
С добрым, домашним, уютным Рождеством поздравляю тебя от всей души! Хочется искренне пожелать: где бы ты ни был, пусть в сердце у тебя будет благодатный, тихий, наполняющий уверенностью и любовью к жизни, рождественский свет звезды. Пусть он укажет тебе правильные, мудрые решения, умножит радость, утолит грусть, подарит лучшие чувства и воспоминания!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кутью на Рождество из пшеничной крупы с орехами и маком.
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