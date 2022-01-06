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С Рождеством Христовым! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Отмечать праздник принято в семейном кругу Новость обновлена 06 января 2022, 14:09
Отмечать праздник принято в семейном кругу

Самые красивые поздравления с Рождеством 2022 специально для наших читателей.

Рождество Христово — это один из самых больших и важных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа. Отмечается праздник дважды: православные христиане празднуют 7 января, а католики – 25 декабря. Рождеству христиане готовятся в течение 40 дней, накануне они соблюдают строгий пост.

"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством в стихах,смс, своими словами, картинки и открытки.

Поздравления с Рождеством в картинках

Поздравления с Рождеством в стихах, прозе и смс

Звезды радостно сияют,

Наступило волшебство!

От души вас поздравляю,

Ведь сегодня Рождество!

Будьте счастливы, любимы,

И здоровы каждый год!

Будьте близкими ценимы

И живите без забот!

С Рождеством Христовым поздравляю я!

Счастья и здоровья пожелаю Вам.

Радости, удачи, много волшебства,

Бодрости, веселья, мира и добра!

Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть в каждой семье пылает огонь мира и благополучия. Дарите друг другу любовь и мир станет намного веселее и добрее. Пусть в ваши двери стучат только счастье, здоровье и достаток. Вашей душе желаю палитру ярких красок.

Пусть этот волшебный праздник наполнит жизнь только светлыми чувствами, положительными эмоциями и приятными неожиданностями. В этот сказочно-прекрасный день хочется пожелать душевного равновесия и спокойствия, мира, добра, радости, здоровья, достатка и взаимопонимания. А также чтобы ни один день не обходился без успехов и новых достижений! С Рождеством!

От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали!

Пусть свет подарит Рождество!

Пусть чудо в дом скорей зайдет,

А в сердце будет волшебство,

В душу гармония придет.

Желанья сбудутся сейчас,

Чтоб в доме радость и покой,

Желаю в этот добрый час,

Чтоб ангел рядом был с тобой!

С добрым, домашним, уютным Рождеством поздравляю тебя от всей души! Хочется искренне пожелать: где бы ты ни был, пусть в сердце у тебя будет благодатный, тихий, наполняющий уверенностью и любовью к жизни, рождественский свет звезды. Пусть он укажет тебе правильные, мудрые решения, умножит радость, утолит грусть, подарит лучшие чувства и воспоминания!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кутью на Рождество из пшеничной крупы с орехами и маком.

Теги:
#Рождество #Поздравления #Картинки #Открытки
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