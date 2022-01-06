С Рождественским Сочельником! Лучшие поздравления в стихах и картинках на 6 января

"Телеграф" собрал душевные поздравления с Рождественским Сочельником

Рождество не только особенный праздник, который начинают отмечать вечером 6 декабря – в Рождественский Сочельник. Накануне праздника, после появления в небе первой звезды люди собираются за праздничным столом. Традиционно хозяйки готовят 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником.

Поздравления с Рождественским Сочельником

Восходит Вифлеемская зоря

И месяц ярко в небе засветился,

Волхвы пришли, всем людям говоря:

Святой младенец Иисус родился!

Прославьте же в молитве вы его,

Пусть радость вашу душу наполняет,

Желаю в праздник светлого всего,

Всевышний пусть во всем вам помогает!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье всё будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

Ранее "Телеграф" писал, какие 12 блюд обязательно должны быть на праздничном столе в Сочельник.