Укр

С Рождественским Сочельником! Лучшие поздравления в стихах и картинках на 6 января

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
186
Поздравления с Рождественским Сочельником
Поздравления с Рождественским Сочельником

"Телеграф" собрал душевные поздравления с Рождественским Сочельником

Рождество не только особенный праздник, который начинают отмечать вечером 6 декабря – в Рождественский Сочельник. Накануне праздника, после появления в небе первой звезды люди собираются за праздничным столом. Традиционно хозяйки готовят 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником.

Поздравления с Рождественским Сочельником

Восходит Вифлеемская зоря

И месяц ярко в небе засветился,

Волхвы пришли, всем людям говоря:

Святой младенец Иисус родился!

Прославьте же в молитве вы его,

Пусть радость вашу душу наполняет,

Желаю в праздник светлого всего,

Всевышний пусть во всем вам помогает!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье всё будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

Ранее "Телеграф" писал, какие 12 блюд обязательно должны быть на праздничном столе в Сочельник.

Теги:
#Праздник #Рождество #Поздравления #Сочельник #Рождественский сочельник
Бывший главный врач больницы Светлана Федорова
В регионах
Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом - все детали и версии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бывший главный врач больницы Светлана Федорова
Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом - все детали и версии
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)
Дата публикации
Категория
Бенедиктас Ванагас попал в страшную аварию
На "Дакаре" гонщик попал в аварию с переворотами (видео)
Дата публикации
Категория
Новую болезнь считают вызовом для иммунной системы человека
Новый вирус "Флурона": как распознать у себя гибрид ковида и гриппа
Дата публикации
Категория
Без Украины — никуда, даже в протестах казахов
Россияне уже нашли в казахском "Майдане" украинский след