С Рождественским Сочельником! Лучшие поздравления в стихах и картинках на 6 января
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"Телеграф" собрал душевные поздравления с Рождественским Сочельником
Рождество не только особенный праздник, который начинают отмечать вечером 6 декабря – в Рождественский Сочельник. Накануне праздника, после появления в небе первой звезды люди собираются за праздничным столом. Традиционно хозяйки готовят 12 постных блюд, главным из которых является кутья.
В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником.
Поздравления с Рождественским Сочельником
Восходит Вифлеемская зоря
И месяц ярко в небе засветился,
Волхвы пришли, всем людям говоря:
Святой младенец Иисус родился!
Прославьте же в молитве вы его,
Пусть радость вашу душу наполняет,
Желаю в праздник светлого всего,
Всевышний пусть во всем вам помогает!
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.
Пусть в семье всё будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
***
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
Ранее "Телеграф" писал, какие 12 блюд обязательно должны быть на праздничном столе в Сочельник.
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