Счастливого Рождества! Яркие открытки и теплые поздравления на праздник 7 января

Не забудьте поздравить с Рождеством самых родных и близких людей.

Рождество Христово — самый торжественный христианский праздник, символизирующий день рождения Иисуса Христа. И если прихожане западного обряда уже отпраздновали Рождество 25 декабря, то верующие православных и греко-католических церквей будут отмечать его 7 января. Так или иначе, поздравлять с этим большим праздником можно всех родных и близких.

По этому случаю "Телеграф" подготовил яркие открытки и теплые поздравления в стихах и прозе со светлым праздником Рождества Христова.

Поздравления с Рождеством в прозе

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Благодати в этот волшебный день, покоя в сердце и мира в доме. Пусть придут в душу Вера, Надежда и Любовь. Пусть в светлый праздник каждый найдет на небе свою Рождественскую Звезду и жизнь его будет удивительной. Поздравляем с Рождеством!

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Читайте также: Категория Lifestyle Священник объяснил, зачем отмечать Рождество и в чем важность этого праздника "Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы исчезла стена, разделявшая Бога и людей, чтобы всем открылась возможность стать Божьими детьми по благодати", — отмечает священник.

Поздравляю с Рождеством! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения мечт, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Изобилия вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

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Пусть звон рождественских колоколов наполнит мысли чистотой, душу светом, а жизнь благодатью. С Рождеством!

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Мира, любви, благополучия в праздник светлого Рождества Христова. Верьте в чудеса и радуйте друг друга подарками!

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В светлую и волшебную Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

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С Рождеством! Желаю неожиданного чуда, любви, радости и больших приключений в твоей счастливой жизни. Желаю, чтобы тебя любили, чтобы тобой дорожили, чтобы тебя окружали только замечательные и добрые люди! Веселого Рождества! Здоровья, мира и благополучия.

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Поздравляю с Рождеством. Желаю быть счастливым человеком, как ребенок, желаю каждый день встречать с любовью и надеждой, словно каждый день — это маленькая жизнь. Пусть Господь дарует силы всему важному и доброму, пусть это Рождество зажжет в твоем сердце огонек веры и вдохновения!

Открытки и картинки на Рождество

Поздравления с Рождеством в стихах

Христос рождается сегодня, Свят Вечер, праздник, благодать! Кутью на стол спешим поставить, Ведь нужно Рождество встречать! Пусть в этот день на всей планете, Пребудет радость и покой, Ведь знают все на белом свете, Что Рождество — Праздник Святой!

Христос рождается сегодня, Свят Вечер, праздник, благодать! Кутью на стол спешим поставить, Ведь нужно Рождество встречать! Пусть в этот день на всей планете, Пребудет радость и покой, Ведь знают все на белом свете, Что Рождество — Праздник Святой!

Пусть Ангел коснется Вас нежно крылом, Согреет сердце Рождественским теплом! Пусть радость наполнит Ваш дом, Поселится счастье и спокойствие в нем!

С праздником светлым, с праздником чистым, С самым душевным, с самым лучистым. С праздником радостным, самым сердечным, С самым волнующим и человечным! Желаю прекрасного только всего. Христос родился! Славим Его!

Рождественским теплом, Согреет всю планету! Пусть озарит твой дом, Красивым, чистым светом! Весь лёд пусть Рождество Растопит без остатка! И пусть же торжество, Оставит привкус сладкий!

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