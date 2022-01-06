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Счастливого Рождества! Яркие открытки и теплые поздравления на праздник 7 января

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рождество — один из величайших праздников в христианстве
Рождество — один из величайших праздников в христианстве

Не забудьте поздравить с Рождеством самых родных и близких людей.

Рождество Христово — самый торжественный христианский праздник, символизирующий день рождения Иисуса Христа. И если прихожане западного обряда уже отпраздновали Рождество 25 декабря, то верующие православных и греко-католических церквей будут отмечать его 7 января. Так или иначе, поздравлять с этим большим праздником можно всех родных и близких.

По этому случаю "Телеграф" подготовил яркие открытки и теплые поздравления в стихах и прозе со светлым праздником Рождества Христова.

Поздравления с Рождеством в прозе

***

Благодати в этот волшебный день, покоя в сердце и мира в доме. Пусть придут в душу Вера, Надежда и Любовь. Пусть в светлый праздник каждый найдет на небе свою Рождественскую Звезду и жизнь его будет удивительной. Поздравляем с Рождеством!

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения мечт, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Изобилия вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

***

Пусть звон рождественских колоколов наполнит мысли чистотой, душу светом, а жизнь благодатью. С Рождеством!

***

Мира, любви, благополучия в праздник светлого Рождества Христова. Верьте в чудеса и радуйте друг друга подарками!

***

В светлую и волшебную Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

***

С Рождеством! Желаю неожиданного чуда, любви, радости и больших приключений в твоей счастливой жизни. Желаю, чтобы тебя любили, чтобы тобой дорожили, чтобы тебя окружали только замечательные и добрые люди! Веселого Рождества! Здоровья, мира и благополучия.

***

Поздравляю с Рождеством. Желаю быть счастливым человеком, как ребенок, желаю каждый день встречать с любовью и надеждой, словно каждый день — это маленькая жизнь. Пусть Господь дарует силы всему важному и доброму, пусть это Рождество зажжет в твоем сердце огонек веры и вдохновения!

Открытки и картинки на Рождество

Поздравления с Рождеством в стихах

Христос рождается сегодня,

Свят Вечер, праздник, благодать!

Кутью на стол спешим поставить,

Ведь нужно Рождество встречать!

Пусть в этот день на всей планете,

Пребудет радость и покой,

Ведь знают все на белом свете,

Что Рождество — Праздник Святой!

Христос рождается сегодня,

Свят Вечер, праздник, благодать!

Кутью на стол спешим поставить,

Ведь нужно Рождество встречать!

Пусть в этот день на всей планете,

Пребудет радость и покой,

Ведь знают все на белом свете,

Что Рождество — Праздник Святой!

Пусть Ангел коснется Вас нежно крылом,

Согреет сердце Рождественским теплом!

Пусть радость наполнит Ваш дом,

Поселится счастье и спокойствие в нем!

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

Рождественским теплом,

Согреет всю планету!

Пусть озарит твой дом,

Красивым, чистым светом!

Весь лёд пусть Рождество

Растопит без остатка!

И пусть же торжество,

Оставит привкус сладкий!

Ранее "Телеграф" сообщал, чем отличается Рождество христиан западного и восточного обрядов в Украине.

Теги:
#Праздник #Рождество #Поздравления #Картинки #Открытки
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