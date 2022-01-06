Счастливого Рождества! Яркие открытки и теплые поздравления на праздник 7 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 208
Не забудьте поздравить с Рождеством самых родных и близких людей.
Рождество Христово — самый торжественный христианский праздник, символизирующий день рождения Иисуса Христа. И если прихожане западного обряда уже отпраздновали Рождество 25 декабря, то верующие православных и греко-католических церквей будут отмечать его 7 января. Так или иначе, поздравлять с этим большим праздником можно всех родных и близких.
По этому случаю "Телеграф" подготовил яркие открытки и теплые поздравления в стихах и прозе со светлым праздником Рождества Христова.
Поздравления с Рождеством в прозе
***
Благодати в этот волшебный день, покоя в сердце и мира в доме. Пусть придут в душу Вера, Надежда и Любовь. Пусть в светлый праздник каждый найдет на небе свою Рождественскую Звезду и жизнь его будет удивительной. Поздравляем с Рождеством!
***
Поздравляю с Рождеством! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения мечт, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Изобилия вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!
***
Пусть звон рождественских колоколов наполнит мысли чистотой, душу светом, а жизнь благодатью. С Рождеством!
***
Мира, любви, благополучия в праздник светлого Рождества Христова. Верьте в чудеса и радуйте друг друга подарками!
***
В светлую и волшебную Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!
***
С Рождеством! Желаю неожиданного чуда, любви, радости и больших приключений в твоей счастливой жизни. Желаю, чтобы тебя любили, чтобы тобой дорожили, чтобы тебя окружали только замечательные и добрые люди! Веселого Рождества! Здоровья, мира и благополучия.
***
Поздравляю с Рождеством. Желаю быть счастливым человеком, как ребенок, желаю каждый день встречать с любовью и надеждой, словно каждый день — это маленькая жизнь. Пусть Господь дарует силы всему важному и доброму, пусть это Рождество зажжет в твоем сердце огонек веры и вдохновения!
Открытки и картинки на Рождество
Поздравления с Рождеством в стихах
Христос рождается сегодня,
Свят Вечер, праздник, благодать!
Кутью на стол спешим поставить,
Ведь нужно Рождество встречать!
Пусть в этот день на всей планете,
Пребудет радость и покой,
Ведь знают все на белом свете,
Что Рождество — Праздник Святой!
Христос рождается сегодня,
Свят Вечер, праздник, благодать!
Кутью на стол спешим поставить,
Ведь нужно Рождество встречать!
Пусть в этот день на всей планете,
Пребудет радость и покой,
Ведь знают все на белом свете,
Что Рождество — Праздник Святой!
Пусть Ангел коснется Вас нежно крылом,
Согреет сердце Рождественским теплом!
Пусть радость наполнит Ваш дом,
Поселится счастье и спокойствие в нем!
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
Рождественским теплом,
Согреет всю планету!
Пусть озарит твой дом,
Красивым, чистым светом!
Весь лёд пусть Рождество
Растопит без остатка!
И пусть же торжество,
Оставит привкус сладкий!
Ранее "Телеграф" сообщал, чем отличается Рождество христиан западного и восточного обрядов в Украине.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-