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Поздравления с Рождественским Сочельником: яркие открытки и картинки с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Красивые и душевные поздравления с Сочельником в картинках, стихах, открытках и прозе. Новость обновлена 06 января 2022, 16:10
Красивые и душевные поздравления с Сочельником в картинках, стихах, открытках и прозе.

Пусть этот день обязательно принесёт весёлые колядки, вкусные угощения, душевное умиротворение.

В четверг, 6 января, православный мир отмечает канун Рождества, который в просторечии называется Сочельником (Святой Вечер, Богатая кутья, Коляда). В этот день христиане готовятся праздновать Рождество.

Также Сочельник — это последний и самый строгий день Рождественского поста. Когда стемнеет, принято всей семьей садиться за стол, на который по традиции ставят 12 постных блюд по количеству апостолов. Начинать трапезу можно только после появления на небе первой звезды.

В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником. "Телеграф" приготовил красивые поздравления с праздником в стихах, прозе, открытках и картинках.

Поздравления с Сочельником в картинках

Поздравления с Сочельником в стихах и прозе

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

Пусть Рождественский сочельник

Теплоту в душе зажжёт,

Пусть согреет нежным светом,

И удачу принесёт!

Все родные будут рядом,

Станет счастлива семья,

И любовь живёт во взгляде,

Море счастья и добра!

Ранее "Телеграф" писал, какие 12 блюд обязательно должны быть на праздничном столе в Сочельник.

Теги:
#Поздравления #Сочельник #Рождественский сочельник
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