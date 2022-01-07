С Рождеством Христовым! Лучшие картинки, открытки и видеопоздравления с праздником
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Поздравления с Рождеством – неотъемлемый атрибут новогодних праздников.
Рождество Христово является одним из самых важных христианских праздников. Согласно библейским легендам в этот день Дева Мария родила на свет Иисуса Христа. Традиции Рождества говорят о том, что праздник проводят в кругу самых родных и близких за вкусной кутьей и ароматным узваром из сухофруктов.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые открытки, стихи и видеопоздравления к Рождеству. Не забудьте отправить их своим близким.
Поздравления с Рождеством в картинках
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть ночь искрится волшебством,
Несётся ввысь снежинок стая.
Вас поздравляем с Рождеством,
Улыбок, радости желаем.
Поток божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И вас Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом!
Пусть самым счастливым для вас Рождество,
И самым чудеснейшим станет,
Пускай с долгожданным приходом его
Исполнится море желаний!
И пусть в этот дивный и сказочный миг
Удача для вас улыбнётся,
От бед и невзгод добрый ангел хранит,
И путь освещает луч солнца!
Пришло Рождество! И колядка поётся,
И сердце от радости нынче смеётся,
И чудо, которого жаждет душа,
Заходит тихонечко в дом не спеша!
А я тороплюсь в это чудо-мгновенье
Отправить тебе поскорей поздравленье
И, нежно овеяв тебя волшебством,
Поздравить спешу от души с Рождеством!
С Рождеством я тебя поздравляю!
Пусть глаза будут ярко сиять!
Улыбаться почаще желаю,
Не печалиться, не унывать!
Пусть обходит тебя стороною
Пустословье и зависть людей.
Будет Ангел всегда за спиною
Самой верной защитой твоей.
Пусть любые ошибки исправит
Наступающий в жизни рассвет.
А рождественский сон – явью станет,
И откроется счастья секрет!
Поздравить спешу с Рождеством от души,
Пусть зимушка подсуетится
И в этой Рождественской чистой тиши
К тебе рой снежинок слетится!
Пусть счастьем осыплют тебя небеса,
Чтоб жить и в любви, и в достатке,
Пусть добрые ждут каждый день чудеса
И всё будет в жизни в порядке!
В Рождественский час я желаю, чтоб Бог
От бед уберёг, чтобы в жизни помог,
Чтоб лаской Своей он тебя одарил,
Чтоб путь твой Он светом любви озарил!
Чтоб праздник Рождественский радость принёс,
Избавил от бед, от печалей и слёз,
Чтоб счастья ушатом тебя окатил
И в рай чтоб земной твою жизнь превратил!
Видеопоздравления с Рождеством
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 12 постных блюд должны быть на столе в рождественский Сочельник, а также публиковал рецепты главного символа рождественского стола — кутьи.
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