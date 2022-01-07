С Рождеством Христовым! Лучшие картинки, открытки и видеопоздравления с праздником

Поздравления с Рождеством – неотъемлемый атрибут новогодних праздников.

Рождество Христово является одним из самых важных христианских праздников. Согласно библейским легендам в этот день Дева Мария родила на свет Иисуса Христа. Традиции Рождества говорят о том, что праздник проводят в кругу самых родных и близких за вкусной кутьей и ароматным узваром из сухофруктов.

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"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые открытки, стихи и видеопоздравления к Рождеству. Не забудьте отправить их своим близким.

Поздравления с Рождеством в картинках

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть ночь искрится волшебством,

Несётся ввысь снежинок стая.

Вас поздравляем с Рождеством,

Улыбок, радости желаем.

Поток божественной любви

Струится пусть чудесным светом,

И вас Господь благословит

Здоровьем, счастьем и успехом!

Пусть самым счастливым для вас Рождество, И самым чудеснейшим станет, Пускай с долгожданным приходом его Исполнится море желаний! И пусть в этот дивный и сказочный миг Удача для вас улыбнётся, От бед и невзгод добрый ангел хранит, И путь освещает луч солнца!

Пришло Рождество! И колядка поётся,

И сердце от радости нынче смеётся,

И чудо, которого жаждет душа,

Заходит тихонечко в дом не спеша!

А я тороплюсь в это чудо-мгновенье

Отправить тебе поскорей поздравленье

И, нежно овеяв тебя волшебством,

Поздравить спешу от души с Рождеством!

С Рождеством я тебя поздравляю! Пусть глаза будут ярко сиять! Улыбаться почаще желаю, Не печалиться, не унывать! Пусть обходит тебя стороною Пустословье и зависть людей. Будет Ангел всегда за спиною Самой верной защитой твоей. Пусть любые ошибки исправит Наступающий в жизни рассвет. А рождественский сон – явью станет, И откроется счастья секрет!

Поздравить спешу с Рождеством от души,

Пусть зимушка подсуетится

И в этой Рождественской чистой тиши

К тебе рой снежинок слетится!

Пусть счастьем осыплют тебя небеса,

Чтоб жить и в любви, и в достатке,

Пусть добрые ждут каждый день чудеса

И всё будет в жизни в порядке!

В Рождественский час я желаю, чтоб Бог От бед уберёг, чтобы в жизни помог, Чтоб лаской Своей он тебя одарил, Чтоб путь твой Он светом любви озарил! Чтоб праздник Рождественский радость принёс, Избавил от бед, от печалей и слёз, Чтоб счастья ушатом тебя окатил И в рай чтоб земной твою жизнь превратил!

Видеопоздравления с Рождеством

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