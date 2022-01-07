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С Рождеством Христовым! Лучшие картинки, открытки и видеопоздравления с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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7 января православный мир празднует Рождество Христово
7 января православный мир празднует Рождество Христово

Поздравления с Рождеством – неотъемлемый атрибут новогодних праздников.

Рождество Христово является одним из самых важных христианских праздников. Согласно библейским легендам в этот день Дева Мария родила на свет Иисуса Христа. Традиции Рождества говорят о том, что праздник проводят в кругу самых родных и близких за вкусной кутьей и ароматным узваром из сухофруктов.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые открытки, стихи и видеопоздравления к Рождеству. Не забудьте отправить их своим близким.

Поздравления с Рождеством в картинках

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть ночь искрится волшебством,

Несётся ввысь снежинок стая.

Вас поздравляем с Рождеством,

Улыбок, радости желаем.

Поток божественной любви

Струится пусть чудесным светом,

И вас Господь благословит

Здоровьем, счастьем и успехом!

Пусть самым счастливым для вас Рождество,

И самым чудеснейшим станет,

Пускай с долгожданным приходом его

Исполнится море желаний!

И пусть в этот дивный и сказочный миг

Удача для вас улыбнётся,

От бед и невзгод добрый ангел хранит,

И путь освещает луч солнца!

Пришло Рождество! И колядка поётся,

И сердце от радости нынче смеётся,

И чудо, которого жаждет душа,

Заходит тихонечко в дом не спеша!

А я тороплюсь в это чудо-мгновенье

Отправить тебе поскорей поздравленье

И, нежно овеяв тебя волшебством,

Поздравить спешу от души с Рождеством!

С Рождеством я тебя поздравляю!

Пусть глаза будут ярко сиять!

Улыбаться почаще желаю,

Не печалиться, не унывать!

Пусть обходит тебя стороною

Пустословье и зависть людей.

Будет Ангел всегда за спиною

Самой верной защитой твоей.

Пусть любые ошибки исправит

Наступающий в жизни рассвет.

А рождественский сон – явью станет,

И откроется счастья секрет!

Поздравить спешу с Рождеством от души,

Пусть зимушка подсуетится

И в этой Рождественской чистой тиши

К тебе рой снежинок слетится!

Пусть счастьем осыплют тебя небеса,

Чтоб жить и в любви, и в достатке,

Пусть добрые ждут каждый день чудеса

И всё будет в жизни в порядке!

В Рождественский час я желаю, чтоб Бог

От бед уберёг, чтобы в жизни помог,

Чтоб лаской Своей он тебя одарил,

Чтоб путь твой Он светом любви озарил!

Чтоб праздник Рождественский радость принёс,

Избавил от бед, от печалей и слёз,

Чтоб счастья ушатом тебя окатил

И в рай чтоб земной твою жизнь превратил!

Видеопоздравления с Рождеством

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 12 постных блюд должны быть на столе в рождественский Сочельник, а также публиковал рецепты главного символа рождественского стола — кутьи.

Теги:
#Рождество #Поздравления #Рождество Христово #Праздничные поздравления #Красивые поздравления #Лучшие поздравления
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