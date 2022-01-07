Поздравления с Рождеством Христовым: самые яркие и красивые картинки, стихи и видео

В этот день всей семьей принято собираться за большим праздничным столом.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением.

В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 6 января, когда в небе восходит первая вечерняя. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.

"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством в стихах,смс, своими словами, картинки и открытки.

Поздравления с Рождеством в картинках и открытках

Поздравления с Рождеством в стихах

Поздравляем с Рождеством,

Чудеса войдут пусть в дом

С запахом еловым!

С Рождеством Христовым!

Желаем здравия, добра,

На сердце легкости, тепла,

Желаем верить и любить,

Свою любовь родным дарить.

Желаем радости и света.

Вас с Рождеством… и всю планету!

**

Пусть в светлый праздник, Рождество,

Исполнится всё то, о чём мечтали.

Пусть будут радость в доме и добро,

А сердце пусть не ведает печали.

Желаю много искренних чудес,

Тепла любви, душевной чистоты.

И пусть снежинки падают с небес,

Храня покой небесной красоты.

**

Желаю в Рождество святое

Любви для сердца, для души — покоя.

Здоровья — телу, дому же — достатка,

Тепла и света, доброго порядка.

Для разума желаю крепкой веры,

Удачи и успеха — для карьеры,

Благодарить почаще, меньше хвастать,

И снизойдёт до вас как Ангел счастье!

**

С Рождеством Христовым поздравляю я!

Счастья и здоровья пожелаю Вам.

Радости, удачи, много волшебства,

Бодрости, веселья, мира и добра!

**

С Рождеством Христовым поздравляю!

Пусть всё станет в жизни хорошо,

Доброты, большой любви тебе желаю,

На душе чтоб было мягко и светло.

Вера крепнет пусть твоя, конечно,

Окружает светом счастье пусть.

Начинанья будут все успешны

И сердечко никогда не тронет грусть.

**

С Рождеством Христовым поздравляю,

И чудес волшебных пожелаю,

Доброй сказки, счастья, позитива,

Чтобы жизнь всегда была счастливой!

Пусть звенят колокола в округе,

Будут рядом все друзья, подруги,

Чтоб отметить вместе Рождество,

И устроить в доме торжество!

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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Поздравляю с Рождеством!

Ангел пусть приносит в дом

Счастье, радость и покой,

Будет пусть Господь с тобой.

Веру в чудо не теряй,

Злобу в сердце не впускай.

Видеопоздравления с Рождеством

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