Поздравления с Рождеством Христовым: самые яркие и красивые картинки, стихи и видео
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В этот день всей семьей принято собираться за большим праздничным столом.
Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением.
В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 6 января, когда в небе восходит первая вечерняя. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.
"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством в стихах,смс, своими словами, картинки и открытки.
Поздравления с Рождеством в картинках и открытках
Поздравления с Рождеством в стихах
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством… и всю планету!
**
Пусть в светлый праздник, Рождество,
Исполнится всё то, о чём мечтали.
Пусть будут радость в доме и добро,
А сердце пусть не ведает печали.
Желаю много искренних чудес,
Тепла любви, душевной чистоты.
И пусть снежинки падают с небес,
Храня покой небесной красоты.
**
Желаю в Рождество святое
Любви для сердца, для души — покоя.
Здоровья — телу, дому же — достатка,
Тепла и света, доброго порядка.
Для разума желаю крепкой веры,
Удачи и успеха — для карьеры,
Благодарить почаще, меньше хвастать,
И снизойдёт до вас как Ангел счастье!
**
С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю Вам.
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
**
С Рождеством Христовым поздравляю!
Пусть всё станет в жизни хорошо,
Доброты, большой любви тебе желаю,
На душе чтоб было мягко и светло.
Вера крепнет пусть твоя, конечно,
Окружает светом счастье пусть.
Начинанья будут все успешны
И сердечко никогда не тронет грусть.
**
С Рождеством Христовым поздравляю,
И чудес волшебных пожелаю,
Доброй сказки, счастья, позитива,
Чтобы жизнь всегда была счастливой!
Пусть звенят колокола в округе,
Будут рядом все друзья, подруги,
Чтоб отметить вместе Рождество,
И устроить в доме торжество!
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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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Поздравляю с Рождеством!
Ангел пусть приносит в дом
Счастье, радость и покой,
Будет пусть Господь с тобой.
Веру в чудо не теряй,
Злобу в сердце не впускай.
Видеопоздравления с Рождеством
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