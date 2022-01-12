Укр

"Щедрый вечер, добрый вечер": красивые украинские щедривки на Старый Новый год-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Лучшие обрядовые песни для детей и взрослых
Лучшие обрядовые песни для детей и взрослых

Канун праздника называют Щедрый вечер

Щедрый вечер – народный праздник. Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято исполнять обрядовые песни — щедривки. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальницы вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.

Стоить заменить, что щедривки существенно отличаются от колядок, которые исполняют на Рождество 7 января. Да и исполняются они мужчинами. Еще в колядках большей частью прославляют рождение Христа, а щедривками желают благополучия семье, богатого урожая.

"Телеграф" предлагает читателям список красивых щедривок на украинском языке, которые легко можно изучить вместе с детьми.

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.

Теги:
#Праздники #Щедрый вечер #Щедровки
Сейчас в Украине курсируют "Дельта" и "Омикрон", однако за границей распространяются еще и "Флурона" и "Дельтакрон"
Здоровье
Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сейчас в Украине курсируют "Дельта" и "Омикрон", однако за границей распространяются еще и "Флурона" и "Дельтакрон"
Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься
Дата публикации
Категория
Обязательный техосмотр в Украине хотят ввести уже в этом году
Техосмотр в Украине не пройдут авто старше 15 лет? Правда ли это
Дата публикации
Категория
Действовать госпомощь будет только на продукты
Не как в СССР: для кого могут ввести продуктовые "карточки" в Украине
Дата публикации
Категория
Одна из машин оказалась на отбойнике
В Харькове случилась жесткая авария: трое погибли, двое детей в тяжелом состоянии (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Некоторые люди перенесут недуг легче, но есть и новая группа риска
Заболеют все: стало известно, по кому "Омикрон" ударит сильнее всего