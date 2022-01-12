"Щедрый вечер, добрый вечер": красивые украинские щедривки на Старый Новый год-2022
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Канун праздника называют Щедрый вечер
Щедрый вечер – народный праздник. Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято исполнять обрядовые песни — щедривки. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальницы вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.
Стоить заменить, что щедривки существенно отличаются от колядок, которые исполняют на Рождество 7 января. Да и исполняются они мужчинами. Еще в колядках большей частью прославляют рождение Христа, а щедривками желают благополучия семье, богатого урожая.
"Телеграф" предлагает читателям список красивых щедривок на украинском языке, которые легко можно изучить вместе с детьми.
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Новим роком вас вітаю!
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.
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