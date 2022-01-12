С Днем дочери! Красивые поздравления в открытках и картинках

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи.

В череде семейных праздников, помимо Дня матери, Дня отца и Дня бабушек и дедушек, есть день в году, когда отмечают Всемирный День дочери. Этот праздник во всем мире отмечают ежегодно 12 января. Добавим, что еще один праздник приходится на расцвет весны — 25 апреля.

Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством.

День дочери – это нежный и приятный праздник, когда принято поздравлять всех дочерей подарками и поздравлениями. Если ваша дочь находится далеко от вас, то отправьте виновнице торжества красивую открытку.

"Телеграф" позаботился об этом и составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус.

Поздравления с Днем дочери в картинках:

Поздравления с Днем дочери в стихах и прозе:

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

***

Будь весёлой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всём желаю.

Будь счастливой, дочь моя.

Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

***

Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!

***

Желаю весенних цветов на душе,

Желаю с милым рай, но не в шалаше,

Желаю украшений на пальцах золотых,

Пусть будет богатым и знатным твой жених!

С Днем Дочери! Живи, как у Бога за пазухой,

Пусть судьба твоя будет украшена радугой,

Благ на душе, благ в кармане,

А что не так, всегда возвращайся к маме!

***

Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,

Пусть судьба подарит счастливый билет,

Пусть достанется тебе лакомый кусок,

Пусть не придётся тебе затягивать поясок!

Чтоб не нуждалась ни в чём, чтоб богато жила,

Чтоб преданно мужа с работы ждала,

В День Дочери дарю тебе такие пожелания,

И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!

***

Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".