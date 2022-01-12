С Днем дочери! Красивые поздравления в открытках и картинках
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Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи.
В череде семейных праздников, помимо Дня матери, Дня отца и Дня бабушек и дедушек, есть день в году, когда отмечают Всемирный День дочери. Этот праздник во всем мире отмечают ежегодно 12 января. Добавим, что еще один праздник приходится на расцвет весны — 25 апреля.
Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством.
День дочери – это нежный и приятный праздник, когда принято поздравлять всех дочерей подарками и поздравлениями. Если ваша дочь находится далеко от вас, то отправьте виновнице торжества красивую открытку.
"Телеграф" позаботился об этом и составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус.
Поздравления с Днем дочери в картинках:
Поздравления с Днем дочери в стихах и прозе:
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
***
Будь весёлой и красивой.
Поздравляю я тебя!
Радости во всём желаю.
Будь счастливой, дочь моя.
Будь удачливой, здоровой.
Пусть сбываются мечты.
Получить тебе желаю
Всё, чего захочешь ты.
***
Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!
***
Желаю весенних цветов на душе,
Желаю с милым рай, но не в шалаше,
Желаю украшений на пальцах золотых,
Пусть будет богатым и знатным твой жених!
С Днем Дочери! Живи, как у Бога за пазухой,
Пусть судьба твоя будет украшена радугой,
Благ на душе, благ в кармане,
А что не так, всегда возвращайся к маме!
***
Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,
Пусть судьба подарит счастливый билет,
Пусть достанется тебе лакомый кусок,
Пусть не придётся тебе затягивать поясок!
Чтоб не нуждалась ни в чём, чтоб богато жила,
Чтоб преданно мужа с работы ждала,
В День Дочери дарю тебе такие пожелания,
И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!
***
Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.
Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".
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