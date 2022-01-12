С Днем дочери! Трогательные поздравления в открытках, картинках, стихах и видео
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Этот праздник лучше всего провести дома, в кругу семьи, со своими дочерями.
В среду, 12 января, во всем мире традиционно отмечают Всемирный день дочери. Этот праздник официального статуса не имеет, но это не мешает отметить его в кругу семьи, еще раз напомнив своей дочери о любви к ней.
Всемирный день дочери — это международная инициатива, возникшая из Национального дня дочери в Индии. Основная задача организации этого семейного праздника — это привлечь внимание общества на проблемы девочек в семье.
День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители. Не забудьте поздравить свою дочь с этим праздником, хотя бы отправив ей красочную открытку или видеопоздравление.
Для этого "Телеграф" составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус: картинки, открытки, стихи и видео.
Поздравления с Днем дочери в картинках:
Поздравления с Днем дочери в стихах:
С гордостью дочку свою поздравляю,
Сколько ты счастья семье принесла!
Ты ведь хорошая у нас такая,
Много здоровья желаю, добра,
Достигнуть целей твоих сокровенных
Нежной любви я желаю познать,
В классном всегда пребывать настроение,
С легкостью трудности свои решать,
Верить в хорошее, в счастье купаться —
Очень хочу я тебе пожелать,
Радостной жизнью своей наслаждаться,
И продолжая её улучшать!
***
Моя девочка родная,
Будет все пусть у тебя.
Только лучшего желаю
Тебе, доченька моя.
Будь здоровой и прекрасной,
Обожаемой всегда.
Чтобы в сердце твоем жили
Лишь любовь и доброта.
Отведу все беды, слезы
Я молитвою своей.
Счастье бы только улыбалось
В жизни сказочной твоей.
***
С Днем Дочери поздравляю, дорогая дочь!
Всегда дам дельный совет, всегда готова помочь,
Ведь ты родная кровинушка моя,
Без твоего ласкового взгляда жизнь прожита зря!
Люблю, дорожу и мечтаю о том,
Что будет у тебя собственный дом,
А я по соседству, в гости внуков будешь водить,
Так хочется доченька с тобою рядом жить!
***
В День Дочери желаю тебе верного супруга,
Также желаю тебе надёжную подругу,
Двухэтажный дом, прислугу, машину и гараж,
И чтоб это всё было не мираж!
Пусть обманов в твоей жизни не случается,
Пусть моя девочка в настоящем счастье купается,
Пусть волны счастья накрывают тебя с головой,
Ну, а я всегда буду рядом с тобой!
***
Много праздников на свете есть,
Каждый день, за год не перечесть,
Но один такой, что не забудешь никогда,
Празднуем его уже долгие года!
День Дочери! Святое дело! Отмечаем!
С дочкой по рюмочкам вишневую наливку разливаем,
Разрезаем домашний пирог и гостей угощаем,
Жизни своей без этого праздника мы не представляем!
***
С праздничком, доченька наша дорогая,
С Днем Дочери! От счастья вся сияя,
Ты платье новое надела, помада тоже в тон,
Пусть этот праздник тебе дарит множество цветов!
Розы, ромашки, мимоза, пионы сирень,
Достойна ты подарков каждый божий день,
Так пусть найдётся то достойный человек,
Который сделает праздником твой век!
Видеопоздравления с Днем дочери:
Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".
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