С Днем дочери! Трогательные поздравления в открытках, картинках, стихах и видео

Этот праздник лучше всего провести дома, в кругу семьи, со своими дочерями.

В среду, 12 января, во всем мире традиционно отмечают Всемирный день дочери. Этот праздник официального статуса не имеет, но это не мешает отметить его в кругу семьи, еще раз напомнив своей дочери о любви к ней.

Всемирный день дочери — это международная инициатива, возникшая из Национального дня дочери в Индии. Основная задача организации этого семейного праздника — это привлечь внимание общества на проблемы девочек в семье.

День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители. Не забудьте поздравить свою дочь с этим праздником, хотя бы отправив ей красочную открытку или видеопоздравление.

Для этого "Телеграф" составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус: картинки, открытки, стихи и видео.

Поздравления с Днем дочери в картинках:

Поздравления с Днем дочери в стихах:

С гордостью дочку свою поздравляю,

Сколько ты счастья семье принесла!

Ты ведь хорошая у нас такая,

Много здоровья желаю, добра,

Достигнуть целей твоих сокровенных

Нежной любви я желаю познать,

В классном всегда пребывать настроение,

С легкостью трудности свои решать,

Верить в хорошее, в счастье купаться —

Очень хочу я тебе пожелать,

Радостной жизнью своей наслаждаться,

И продолжая её улучшать!

***

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.

Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.

Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей.

***

С Днем Дочери поздравляю, дорогая дочь!

Всегда дам дельный совет, всегда готова помочь,

Ведь ты родная кровинушка моя,

Без твоего ласкового взгляда жизнь прожита зря!

Люблю, дорожу и мечтаю о том,

Что будет у тебя собственный дом,

А я по соседству, в гости внуков будешь водить,

Так хочется доченька с тобою рядом жить!

***

В День Дочери желаю тебе верного супруга,

Также желаю тебе надёжную подругу,

Двухэтажный дом, прислугу, машину и гараж,

И чтоб это всё было не мираж!

Пусть обманов в твоей жизни не случается,

Пусть моя девочка в настоящем счастье купается,

Пусть волны счастья накрывают тебя с головой,

Ну, а я всегда буду рядом с тобой!

***

Много праздников на свете есть,

Каждый день, за год не перечесть,

Но один такой, что не забудешь никогда,

Празднуем его уже долгие года!

День Дочери! Святое дело! Отмечаем!

С дочкой по рюмочкам вишневую наливку разливаем,

Разрезаем домашний пирог и гостей угощаем,

Жизни своей без этого праздника мы не представляем!

***

С праздничком, доченька наша дорогая,

С Днем Дочери! От счастья вся сияя,

Ты платье новое надела, помада тоже в тон,

Пусть этот праздник тебе дарит множество цветов!

Розы, ромашки, мимоза, пионы сирень,

Достойна ты подарков каждый божий день,

Так пусть найдётся то достойный человек,

Который сделает праздником твой век!

Видеопоздравления с Днем дочери:

Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".