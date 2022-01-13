Щедрый вечер: красивые щедровки и веселые поздравления со Старым Новым годом
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13 января в Украине празднуют Щедрый вечер, Маланки.
Старый Новый год празднуют в ночь на 14 января. Вечером 13 января отмечают Щедрый вечер или Маланки. Люди празднуют, веселятся и желают всем удачного года. В этот день принято петь щедровки и желать хозяевам здоровья и всяческих благ.
"Телеграф" собрала для вас веселые щедровки и поздравления.
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Старый добрый Новый год
Счастье пусть вам в дом несет,
Дайте ряженым конфетку,
Денег звонкую монетку,
Не скупитесь на гроши,
Угостите от души,
И за щедрость вам воздастся,
Будет радость и богатство!
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
Отметим, ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.
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