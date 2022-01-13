Щедрый вечер: красивые щедровки и веселые поздравления со Старым Новым годом

13 января в Украине празднуют Щедрый вечер, Маланки.

Старый Новый год празднуют в ночь на 14 января. Вечером 13 января отмечают Щедрый вечер или Маланки. Люди празднуют, веселятся и желают всем удачного года. В этот день принято петь щедровки и желать хозяевам здоровья и всяческих благ.

"Телеграф" собрала для вас веселые щедровки и поздравления.

Щедровки для детей

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

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Щедрый вечер, Добрый вечер!

Старый добрый Новый год

Счастье пусть вам в дом несет,

Дайте ряженым конфетку,

Денег звонкую монетку,

Не скупитесь на гроши,

Угостите от души,

И за щедрость вам воздастся,

Будет радость и богатство!

Щедровки для детей

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедровки для детей

Поздравление со Старым Новым годом

Отметим, ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.