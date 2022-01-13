Поздравления со Щедрым вечером: красивые открытки, картинки и стихи на 13 января

Удивите своих родных и близких красивым и оригинальным пожеланием в стихах на праздник.

В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы отмечают Щедрый вечер. В этот праздник вся семья снова собирается за праздничным, уже не постным, столом, а молодежь ходит по домам и поет щедривки, желая всем счастья, благополучия и здоровья. А утром 14 января мужчины и парни ходили засевать дома зерном, приговаривая пожелания достатка и урожая.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником и желает всем счастья, здоровья, мира в доме и исполнения желаний. Также мы подготовили для вас красивые поздравления в картинках и стихах, которые помогут вам поздравить всех своих родных и близких.

Поздравления со Щедрым вечером в картинках:

Поздравления со Щедрым вечером в стихах:

Пусть радость будет бесконечной,

Большой, как снежная лавина.

Пришел сегодня Щедрый Вечер,

День доброты, веселья, мира.

Пусть в вашей жизни приключится

Большое счастье, неземное.

Улыбка ваша пусть лучится,

Мир украшая теплотою.

Желаем много-много счастья, Любви безудержной, беспечной. Пусть поздравления к вам примчатся В прекрасный праздник Щедрый Вечер. Живите в мире без обманов Дарите близким радость, ласку. Желаем вам мы понимания И жизни долгой и прекрасной.

Желаем вам доброй и щедрой зимы,

Огромной любви бесконечной.

Чтоб были вы счастливы, рады, добры,

Милы и богаты, конечно.

Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секрет

Успеха во всем, процветания.

Живите в достатке вы сто тысяч лет.

Удачи, добра, понимания.

Пускай на Щедрый вечер С теплом придет уют, Пусть радостные встречи В дом счастье принесут! Пусть смехом и везением, Судьба украсит дни, Любовью, вдохновением, Исполнив все мечты!

Щедрый вечер пришёл, волнуя души,

Праздников открывается торжественный черёд,

Любовь и счастье пусть согреют душу,

Везенье и удача пусть к вам придёт.

От всей души желаем вам любви и ласки,

Чтоб жизнь была похожа на сказку,

Чтоб вам забот не знать и денег не мерить,

Чтоб в мечту заветную всегда верить.

Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.