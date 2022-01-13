Поздравления со Щедрым вечером: красивые открытки, картинки и стихи на 13 января
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Удивите своих родных и близких красивым и оригинальным пожеланием в стихах на праздник.
В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы отмечают Щедрый вечер. В этот праздник вся семья снова собирается за праздничным, уже не постным, столом, а молодежь ходит по домам и поет щедривки, желая всем счастья, благополучия и здоровья. А утром 14 января мужчины и парни ходили засевать дома зерном, приговаривая пожелания достатка и урожая.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником и желает всем счастья, здоровья, мира в доме и исполнения желаний. Также мы подготовили для вас красивые поздравления в картинках и стихах, которые помогут вам поздравить всех своих родных и близких.
Поздравления со Щедрым вечером в картинках:
Поздравления со Щедрым вечером в стихах:
Пусть радость будет бесконечной,
Большой, как снежная лавина.
Пришел сегодня Щедрый Вечер,
День доброты, веселья, мира.
Пусть в вашей жизни приключится
Большое счастье, неземное.
Улыбка ваша пусть лучится,
Мир украшая теплотою.
Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый Вечер.
Живите в мире без обманов
Дарите близким радость, ласку.
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.
Желаем вам доброй и щедрой зимы,
Огромной любви бесконечной.
Чтоб были вы счастливы, рады, добры,
Милы и богаты, конечно.
Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секрет
Успеха во всем, процветания.
Живите в достатке вы сто тысяч лет.
Удачи, добра, понимания.
Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
Щедрый вечер пришёл, волнуя души,
Праздников открывается торжественный черёд,
Любовь и счастье пусть согреют душу,
Везенье и удача пусть к вам придёт.
От всей души желаем вам любви и ласки,
Чтоб жизнь была похожа на сказку,
Чтоб вам забот не знать и денег не мерить,
Чтоб в мечту заветную всегда верить.
Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.
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