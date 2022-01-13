Щедрый вечер: красивые поздравления на украинском языке в стихах, открытках и картинках на 13 января
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На Щедрый вечер накрывают богатый стол и ходят щедровать.
В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер. История праздника корнями уходит в дохристианские времена, а обряды и традиции связаны с языческими божествами.
Щедрый вечер еще называют Щедрецом, Васильевым вечером, он совпадает с празднованием Маланки. В этот вечер обязательно готовили кутью, приправленную маслом или сливками. Молодежь устраивала вертепы и щедровала.
К Щедрому вечеру "Телеграф" подготовил поздравления и пожелания в стихах, картинках и открытках:
Щедрый вечер наступил,
Стол трещит от вкусностей,
Нужно всем набраться сил,
Радости и мудрости!
Чтобы весь грядущий год
Жить вам в изобилии,
Пусть достаток в дом войдёт,
И уйдёт уныние!
Елка вновь огнями
Яркими сверкает,
Щедрый вечер нас
В гости приглашает.
Щедрый вечер вместе
Семью всю соберет,
Чтобы встретить радостно
Старый Новый год.
Счастья я желаю,
Сидящим за столом,
Новый год пусть радостью
Ваш наполнит дом.
В Щедрый вечер щедрой
Будет пусть судьба,
Пусть каждому отмерит
На весь год добра.
Щедрый вечер в вашем доме,
Поздравляю в славный праздник,
Старый Новый год нагрянул,
Куролесит пусть проказник.
Пожелать хочу вам счастья,
Мира, радости, достатка,
Чтоб спалось вам только мягко,
Ну, и кушалось чтоб сладко.
Поздравления со Щедрым вечером на украинском языке
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
А в цім домку, як у вінку.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А господар, як виноград,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Господинька, як калинка,
Щедрий вечір, добрий вечір,
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Отметим, в Щедрый вечер, как и в Рождественский сочельник принято готовить кутью. О том, что можно приготовить на Старый Новый год, читайте в материале "Телеграфа".
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