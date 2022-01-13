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Щедрый вечер: красивые поздравления на украинском языке в стихах, открытках и картинках на 13 января

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Щедрый вечер 2022
Щедрый вечер 2022

На Щедрый вечер накрывают богатый стол и ходят щедровать.

В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер. История праздника корнями уходит в дохристианские времена, а обряды и традиции связаны с языческими божествами.

Щедрый вечер еще называют Щедрецом, Васильевым вечером, он совпадает с празднованием Маланки. В этот вечер обязательно готовили кутью, приправленную маслом или сливками. Молодежь устраивала вертепы и щедровала.

К Щедрому вечеру "Телеграф" подготовил поздравления и пожелания в стихах, картинках и открытках:

Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером

Щедрый вечер наступил,

Стол трещит от вкусностей,

Нужно всем набраться сил,

Радости и мудрости!

Чтобы весь грядущий год

Жить вам в изобилии,

Пусть достаток в дом войдёт,

И уйдёт уныние!

Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером

Елка вновь огнями

Яркими сверкает,

Щедрый вечер нас

В гости приглашает.

Щедрый вечер вместе

Семью всю соберет,

Чтобы встретить радостно

Старый Новый год.

Счастья я желаю,

Сидящим за столом,

Новый год пусть радостью

Ваш наполнит дом.

В Щедрый вечер щедрой

Будет пусть судьба,

Пусть каждому отмерит

На весь год добра.

Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером

Щедрый вечер в вашем доме,

Поздравляю в славный праздник,

Старый Новый год нагрянул,

Куролесит пусть проказник.

Пожелать хочу вам счастья,

Мира, радости, достатка,

Чтоб спалось вам только мягко,

Ну, и кушалось чтоб сладко.

Поздравление со Щедрым вечером
Поздравление со Щедрым вечером

Поздравления со Щедрым вечером на украинском языке

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке
Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке
Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

А в цім домку, як у вінку.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А господар, як виноград,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Господинька, як калинка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке
Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

Отметим, в Щедрый вечер, как и в Рождественский сочельник принято готовить кутью. О том, что можно приготовить на Старый Новый год, читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Старый новый год #Щедрый вечер
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