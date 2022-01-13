Щедрый вечер: красивые поздравления на украинском языке в стихах, открытках и картинках на 13 января

На Щедрый вечер накрывают богатый стол и ходят щедровать.

В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер. История праздника корнями уходит в дохристианские времена, а обряды и традиции связаны с языческими божествами.

Щедрый вечер еще называют Щедрецом, Васильевым вечером, он совпадает с празднованием Маланки. В этот вечер обязательно готовили кутью, приправленную маслом или сливками. Молодежь устраивала вертепы и щедровала.

К Щедрому вечеру "Телеграф" подготовил поздравления и пожелания в стихах, картинках и открытках:

Поздравление со Щедрым вечером

Щедрый вечер наступил,

Стол трещит от вкусностей,

Нужно всем набраться сил,

Радости и мудрости!

Чтобы весь грядущий год

Жить вам в изобилии,

Пусть достаток в дом войдёт,

И уйдёт уныние!

Поздравление со Щедрым вечером

Елка вновь огнями

Яркими сверкает,

Щедрый вечер нас

В гости приглашает.

Щедрый вечер вместе

Семью всю соберет,

Чтобы встретить радостно

Старый Новый год.

Счастья я желаю,

Сидящим за столом,

Новый год пусть радостью

Ваш наполнит дом.

В Щедрый вечер щедрой

Будет пусть судьба,

Пусть каждому отмерит

На весь год добра.

Поздравление со Щедрым вечером

Поздравление со Щедрым вечером

Щедрый вечер в вашем доме,

Поздравляю в славный праздник,

Старый Новый год нагрянул,

Куролесит пусть проказник.

Пожелать хочу вам счастья,

Мира, радости, достатка,

Чтоб спалось вам только мягко,

Ну, и кушалось чтоб сладко.

Поздравление со Щедрым вечером

Поздравления со Щедрым вечером на украинском языке

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

А в цім домку, як у вінку.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А господар, як виноград,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Господинька, як калинка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Поздравление со Щедрым вечером на украинском языке

Отметим, в Щедрый вечер, как и в Рождественский сочельник принято готовить кутью. О том, что можно приготовить на Старый Новый год, читайте в материале "Телеграфа".