Поздравления со Старым Новым годом: красивые стихи, открытки и картинки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 24
С 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю.
В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают неофициальный праздник — Старый Новый год. Праздник появился из-за расхождения юлианского летоисчисления (старого стиля) и григорианского, по которому сейчас живет весь мир.
Так возникли два праздника: Новый год по современному календарю (в ночь с 31 декабря на 1 января) и Новый год по старому стилю (в ночь с 13 на 14 января).
В этом году Старый Новый год попадает на четверг и не является выходным днем. Но все же этот праздник полюбился многим, семьи устраивают застолья и поздравляют друг друга со Старым Новым годом.
Поздравления со Старым Новым Годом в стихах, открытках и картинках
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
Старый Новый год — прекрасный повод послать Вселенной еще раз свое самое сокровенное желание. Поздравляю с праздником! Желаю в этот день, чтобы каждая снежинка, упавшая на тебя, принесла тебе счастье и любовь. Пусть наступивший год запомнится тебе прекрасными событиями и новыми взлетами!
Поздравляю Вас со Старым
Новым Годом! Сыплет снег,
И огни гирлянд мерцают…
Пусть Вас ждёт во всём успех.
И хорошего здоровья
Пожелать еще хочу.
Мир пусть полнится любовью!
Добрых слов и тёплых чувств!
И снова веселье, кружатся снежинки,
На елке сверкают огни в паутинке,
Желаю я смеха, любви и удачи,
А также добротного счастья в придачу!
Пусть старый Новый год принесет в жизнь завораживающее сердце волшебство и согревающее душу тепло близких людей, а все мечты на утро начнут воплощаться и становиться реальностью.
Напомним, что 13 января накануне Старого Нового года, украинцы отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот вечер принято ходить щедровать и устраивать застолья со щедрой кутьей.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-