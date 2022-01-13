Поздравления со Старым Новым годом: красивые стихи, открытки и картинки

С 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю.

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают неофициальный праздник — Старый Новый год. Праздник появился из-за расхождения юлианского летоисчисления (старого стиля) и григорианского, по которому сейчас живет весь мир.

Так возникли два праздника: Новый год по современному календарю (в ночь с 31 декабря на 1 января) и Новый год по старому стилю (в ночь с 13 на 14 января).

В этом году Старый Новый год попадает на четверг и не является выходным днем. Но все же этот праздник полюбился многим, семьи устраивают застолья и поздравляют друг друга со Старым Новым годом.

Поздравления со Старым Новым Годом в стихах, открытках и картинках

Со Старым Новым годом

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Поздравления со Старым Новым годом

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

Поздравления со Старым Новым годом

Старый Новый год — прекрасный повод послать Вселенной еще раз свое самое сокровенное желание. Поздравляю с праздником! Желаю в этот день, чтобы каждая снежинка, упавшая на тебя, принесла тебе счастье и любовь. Пусть наступивший год запомнится тебе прекрасными событиями и новыми взлетами!

Старый Новый год поздравления

Поздравляю Вас со Старым

Новым Годом! Сыплет снег,

И огни гирлянд мерцают…

Пусть Вас ждёт во всём успех.

И хорошего здоровья

Пожелать еще хочу.

Мир пусть полнится любовью!

Добрых слов и тёплых чувств!

И снова веселье, кружатся снежинки,

На елке сверкают огни в паутинке,

Желаю я смеха, любви и удачи,

А также добротного счастья в придачу!

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Старый Новый год открытки

Пусть старый Новый год принесет в жизнь завораживающее сердце волшебство и согревающее душу тепло близких людей, а все мечты на утро начнут воплощаться и становиться реальностью.

Напомним, что 13 января накануне Старого Нового года, украинцы отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот вечер принято ходить щедровать и устраивать застолья со щедрой кутьей.