Со Старым Новым годом: красивые видеопоздравления, стихи и открытки для родных и близких

Старый Новый год — это повод еще раз поздравить своих родных и близких.

В ночь на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год – праздник, который возник в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два "новых года" – по старому и новому стилю.

Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" любимый праздник. Еще раз можно загадать желание и пожелать своим близким счастья и здоровья.

Отметим, что Старый Новый год совпадает с празднованием Щедрого вечера или Маланки, когда принято ходить щедровать и готовить кутью.

Поздравления со Старым Новым годом

Старый Новый год - поздравления в открытках и стихах

Пусть старый Новый год принесет в жизнь завораживающее сердце волшебство и согревающее душу тепло близких людей, а все мечты на утро начнут воплощаться и становиться реальностью.

Старый Новый год - поздравления в открытках и стихах

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

Поздравления со Старым Новым годом

Пусть исполнится у тебя множество желаний — ровно по количеству иголок на праздничной елке. Пусть появится столько поклонников, сколько фейерверков зажжется в эту ночь. Со Старым Новым годом!

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления со Старым Новым годом: красивые стихи, открытки и картинки С 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю.

Старый Новый год - поздравления в открытках и стихах

Поздравления со Старым Новым годом

Всех — со Старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!

Поздравления со Старым Новым годом

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

Поздравления со Старым Новым годом

Напомним, в 2022 году украинцы отметят множество государственных и церковных праздников. Кроме того, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.