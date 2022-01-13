Со Старым Новым годом: красивые видеопоздравления, стихи и открытки для родных и близких
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Старый Новый год — это повод еще раз поздравить своих родных и близких.
В ночь на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год – праздник, который возник в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два "новых года" – по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" любимый праздник. Еще раз можно загадать желание и пожелать своим близким счастья и здоровья.
Отметим, что Старый Новый год совпадает с празднованием Щедрого вечера или Маланки, когда принято ходить щедровать и готовить кутью.
Поздравления со Старым Новым годом
Пусть старый Новый год принесет в жизнь завораживающее сердце волшебство и согревающее душу тепло близких людей, а все мечты на утро начнут воплощаться и становиться реальностью.
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
Пусть исполнится у тебя множество желаний — ровно по количеству иголок на праздничной елке. Пусть появится столько поклонников, сколько фейерверков зажжется в эту ночь. Со Старым Новым годом!
Всех — со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
Напомним, в 2022 году украинцы отметят множество государственных и церковных праздников. Кроме того, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.
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