Короткие поздравления со Старым Новым годом: открытки и стихи
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Поздравления со Старым Новым годом для ваших друзей, родных и близких.
В ночь на 14 января у нас есть возможность еще раз встретить Новый год. Старый Новый год — уникальный праздник, который появился из-за смены календарей в давние времена. Его отмечают только в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.
Кроме того, вечером 13 января украинцы празднуют Щедрый вечер, собираются всей семьей за щедро накрытым столом, щедруют и веселятся.
"Телеграф" подготовил поздравления в стихах и открытках со Старым Новым годом, чтобы вы смогли поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых с праздником.
С праздником тебя волшебным,
С Новым годом еще раз.
Я желаю тебе счастья
И любви большой запас!
Пусть всё будет, что захочешь,
Грусть оставь ты позади.
С годом Новым, с годом Старым!
Чтоб исполнились мечты!
Нынче Старый Новый год,
Вот такой круговорот!
Я желаю много смеха,
Счастья, бодрости, успеха,
Женщинам — очарованья,
И мужского вам вниманья.
Денег, много сил — мужчинам,
Всем не злиться без причины,
Быть любимыми, любить
И с размахом год прожить!
Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
Пусть вам Старый Новый год
Принесёт любовь, достаток,
В дом уют пускай придёт,
Радость будет на подхвате!
Благоденствие и нежность
Заполняют пусть ваш мир.
Год подарит безмятежность,
Как волшебный сувенир!
Отметим, что на Щедрый вечер принято накрывать богатый стол, а также готовить кутью с маслом или сливками. Оригинальные рецепты блюд вы можете прочитать в материале "Телеграфа".
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