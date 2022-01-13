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Короткие поздравления со Старым Новым годом: открытки и стихи

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Поздравления со Старым Новым Годом
Поздравления со Старым Новым Годом

Поздравления со Старым Новым годом для ваших друзей, родных и близких.

В ночь на 14 января у нас есть возможность еще раз встретить Новый год. Старый Новый год — уникальный праздник, который появился из-за смены календарей в давние времена. Его отмечают только в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.

Кроме того, вечером 13 января украинцы празднуют Щедрый вечер, собираются всей семьей за щедро накрытым столом, щедруют и веселятся.

"Телеграф" подготовил поздравления в стихах и открытках со Старым Новым годом, чтобы вы смогли поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых с праздником.

Поздравление в стихах со Старым Новым годом
Поздравление в стихах со Старым Новым годом

С праздником тебя волшебным,

С Новым годом еще раз.

Я желаю тебе счастья

И любви большой запас!

Пусть всё будет, что захочешь,

Грусть оставь ты позади.

С годом Новым, с годом Старым!

Чтоб исполнились мечты!

Поздравление в стихах со Старым Новым годом
Поздравление в стихах со Старым Новым годом

Нынче Старый Новый год,

Вот такой круговорот!

Я желаю много смеха,

Счастья, бодрости, успеха,

Женщинам — очарованья,

И мужского вам вниманья.

Денег, много сил — мужчинам,

Всем не злиться без причины,

Быть любимыми, любить

И с размахом год прожить!

Поздравление в стихах со Старым Новым годом
Поздравление в стихах со Старым Новым годом

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Открытка со Старым Новым годом
Открытка со Старым Новым годом

Пусть вам Старый Новый год

Принесёт любовь, достаток,

В дом уют пускай придёт,

Радость будет на подхвате!

Благоденствие и нежность

Заполняют пусть ваш мир.

Год подарит безмятежность,

Как волшебный сувенир!

Открытка со Старым Новым годом
Открытка со Старым Новым годом

Отметим, что на Щедрый вечер принято накрывать богатый стол, а также готовить кутью с маслом или сливками. Оригинальные рецепты блюд вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Старый новый год #Щедрый вечер
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