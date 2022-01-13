Лучшие посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых
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Посевалки для детей на Старый Новый год 2022 в стихах и песнях.
С давних времен в Украине существует замечательная традиция: на Рождество — колядовать, на Маланки — щедровать, а на утро Васильевого дня — посевать.
Утром на Старый Новый год, 14 января, мальчики и парни ходят засевать зерном дома и желать добра хозяевам. Считается, что первым в дом должен войти мужчина, тогда в семье будут благополучие и счастье.
"Телеграф" собрал лучшие посевалки на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.
Сеем-веем, посеваем,
с Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
доставайте пятачки.
Сеем, веем посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!
И еще чтоб Дед Мороз
Мешок денег Вам принес!
Кто деньгой одарит,
Сам богатым станет.
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота.
Отметим, в ночь на 14 января издавна девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу. О самых точных гаданиях на любовь, которые помогут вам узнать имя вашего суженого, читайте в материале "Телеграфа".
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