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Лучшие посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Посевалки на Старый Новый год
Посевалки на Старый Новый год

Посевалки для детей на Старый Новый год 2022 в стихах и песнях.

С давних времен в Украине существует замечательная традиция: на Рождество — колядовать, на Маланки — щедровать, а на утро Васильевого дня — посевать.

Утром на Старый Новый год, 14 января, мальчики и парни ходят засевать зерном дома и желать добра хозяевам. Считается, что первым в дом должен войти мужчина, тогда в семье будут благополучие и счастье.

"Телеграф" собрал лучшие посевалки на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.

Посевалки на Старый Новый Год
Посевалки на Старый Новый Год

Сеем-веем, посеваем,

с Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

доставайте пятачки.

Посевалки на Старый Новый Год
Посевалки на Старый Новый Год

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Посевалки на Старый Новый Год
Посевалки на Старый Новый Год

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Посевалки на Старый Новый Год
Посевалки на Старый Новый Год

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота.

Посевалки на Старый Новый Год
Посевалки на Старый Новый Год

Отметим, в ночь на 14 января издавна девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу. О самых точных гаданиях на любовь, которые помогут вам узнать имя вашего суженого, читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Старый новый год #Посевалки
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