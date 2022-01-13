Лучшие посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых

Посевалки для детей на Старый Новый год 2022 в стихах и песнях.

С давних времен в Украине существует замечательная традиция: на Рождество — колядовать, на Маланки — щедровать, а на утро Васильевого дня — посевать.

Утром на Старый Новый год, 14 января, мальчики и парни ходят засевать зерном дома и желать добра хозяевам. Считается, что первым в дом должен войти мужчина, тогда в семье будут благополучие и счастье.

"Телеграф" собрал лучшие посевалки на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.

Посевалки на Старый Новый Год

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Сеем-веем, посеваем,

с Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

доставайте пятачки.

Посевалки на Старый Новый Год

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления со Щедрым вечером: красивые открытки, картинки и стихи на 13 января Удивите своих родных и близких красивым и оригинальным пожеланием в стихах на праздник.

Посевалки на Старый Новый Год

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Посевалки на Старый Новый Год

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота.

Посевалки на Старый Новый Год

Отметим, в ночь на 14 января издавна девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу. О самых точных гаданиях на любовь, которые помогут вам узнать имя вашего суженого, читайте в материале "Телеграфа".