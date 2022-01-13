Укр

Сеем, веем, посеваем: прикольные посевалки на Старый Новый год на украинском языке

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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14 января принято "посевать"
14 января принято "посевать"

Поздравления и посевалки на Старый Новый год на русском и украинском языках.

На Васильев день, 14 января, когда все отмечают Старый Новый год, принято ходить по домам засевать зерном и желать добра хозяевам. "Посевать" ходят дети или парни, так как считалось, что если первым в дом зайдет мужчина — это принесет удачу.

В этот день утром принято рассыпать во дворе и доме зерно, желать хозяевам счастья, здоровья и богатого урожая.

"Телеграф" собрал лучшие посевалки и поздравления на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.

Посевалки для детей на русском языке
Посевалки для детей на русском языке

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віщувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Посевалки для детей на русском языке
Посевалки для детей на русском языке

Сію, вію, посіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

Посевалки для детей на русском языке
Посевалки для детей на русском языке
Посевалки на украинском языке
Посевалки на украинском языке

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Посевалки на украинском языке
Посевалки на украинском языке
Посевалки для детей на Старый Новый год
Посевалки для детей на Старый Новый год

Отметим, "Телеграф" рассказывал, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2022 году. Также следует отметить, что январь богат на церковные праздники, и чтобы ничего не пропустить, сохраните православный календарь.

Теги:
#Поздравления #Старый новый год #Посевалки
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