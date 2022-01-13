Сеем, веем, посеваем: прикольные посевалки на Старый Новый год на украинском языке

Поздравления и посевалки на Старый Новый год на русском и украинском языках.

На Васильев день, 14 января, когда все отмечают Старый Новый год, принято ходить по домам засевать зерном и желать добра хозяевам. "Посевать" ходят дети или парни, так как считалось, что если первым в дом зайдет мужчина — это принесет удачу.

В этот день утром принято рассыпать во дворе и доме зерно, желать хозяевам счастья, здоровья и богатого урожая.

"Телеграф" собрал лучшие посевалки и поздравления на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.

Посевалки для детей на русском языке

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віщувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

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Посевалки для детей на русском языке

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Сію, вію, посіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

Посевалки для детей на русском языке

Посевалки на украинском языке

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Посевалки на украинском языке

Посевалки для детей на Старый Новый год

Отметим, "Телеграф" рассказывал, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2022 году. Также следует отметить, что январь богат на церковные праздники, и чтобы ничего не пропустить, сохраните православный календарь.