Сеем, веем, посеваем: прикольные посевалки на Старый Новый год на украинском языке
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Поздравления и посевалки на Старый Новый год на русском и украинском языках.
На Васильев день, 14 января, когда все отмечают Старый Новый год, принято ходить по домам засевать зерном и желать добра хозяевам. "Посевать" ходят дети или парни, так как считалось, что если первым в дом зайдет мужчина — это принесет удачу.
В этот день утром принято рассыпать во дворе и доме зерно, желать хозяевам счастья, здоровья и богатого урожая.
"Телеграф" собрал лучшие посевалки и поздравления на Старый Новый год, которые подойдут как детям, так и взрослым.
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віщувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
Сію, вію, посіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, гривні та рублі,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Отметим, "Телеграф" рассказывал, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2022 году. Также следует отметить, что январь богат на церковные праздники, и чтобы ничего не пропустить, сохраните православный календарь.
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